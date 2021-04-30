Общественная телерадиокомпания получила 150 миллионов прибыли

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпании Украины" (НОТУ) по итогам 2020 года получила чистую прибыль в размере 150,79 млн грн, тогда как в 2019 году убыток компании составлял 359,91 млн грн.

Согласно годовому отчету компании, ее чистый доход уменьшился в 2,4 раза и составил 39,72 млн грн, а валовый убыток увеличился на 13,22% – до 1,13 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом, операционная прибыль НОТУ за 2020 год составила 222,27 млн грн против убытка в размере 245,49 в 2019 году. Это, в частности, произошло за счет увеличения статьи "иных операционных доходов" на 61,44% – до 1,64 млрд грн по сравнению с годом ранее и получения 20,69 млн грн от изменения стоимости активов, оцениваемых по справедливой стоимости.

Непокрытый убыток НОТУ за 2020 год вырос на 3,87% – до 1,99 млрд грн. Текущие обязательства снизились на 55% – до 177,04 млн грн, долгосрочные обязательства снизились на 18,5% – до 357,93 млн грн.

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Как сообщалось, Национальная общественная телерадиокомпания Украины в июле 2020 года полностью погасила задолженность государства в размере 10,5 млн евро перед компанией Euronews.

Этот долг возник из-за принятого еще в 2010 году правительством Николая Азарова решения создать украиноязычную версию международного канала "Euronews", на что было потрачено 20 млн евро в 2010-2013 годах. Однако во втором полугодии 2013 года уплаты прекратились, а в 2015 году договор был расторгнут, долг на тот момент составил 10,5 млн евро. В дальнейшем правительство отказалось предусматривать средства для выплаты этого долга в госбюджете.

В свою очередь компания "Euronews" начала подавать судебные иски против НОТУ на территории Украины и Швейцарии, где по ее иску были "заморожены" деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместил Госрезерв Украины как гарантию проведения в Украине конкурса "Евровидение" в 2017 году.