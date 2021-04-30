В работе сервиса "Дія" произошел сбой, – Минцифры (обновлено)

В работе сервиса "Дія" в первой половине дня пятницы, 30 апреля, наблюдались технические проблемы из-за сбоя в облачной платформе, которая используется для его работы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации. Поэтому сейчас могут быть технические проблемы в работе "Дія", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы. И прилагают максимум усилий, чтобы вы как можно скорее могли воспользоваться "Дія". За последнее время удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager и продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX. Надеемся, восстановить работу провайдера удастся в течение двух часов", – уточнили в Минцифры.

Около 15:00 пресс-служба Минцифры сообщила о завершении технических работ и возобновлении работы сервиса.

"Специалистам уже удалось провести восстановительные работы в максимально короткое время и устранить причины проблем", – сообщили в министерстве.