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Новини
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В работе сервиса "Дія" произошел сбой, – Минцифры (обновлено)

В работе сервиса

В работе сервиса "Дія" в первой половине дня пятницы, 30 апреля, наблюдались технические проблемы из-за сбоя в облачной платформе, которая используется для его работы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сегодня утром произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации. Поэтому сейчас могут быть технические проблемы в работе "Дія", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы. И прилагают максимум усилий, чтобы вы как можно скорее могли воспользоваться "Дія". За последнее время удалось восстановить доступность управляющего компонента NSX Manager и продолжаются работы по восстановлению функциональности контроллеров NSX. Надеемся, восстановить работу провайдера удастся в течение двух часов", – уточнили в Минцифры.

Около 15:00 пресс-служба Минцифры сообщила о завершении технических работ и возобновлении работы сервиса.

"Специалистам уже удалось провести восстановительные работы в максимально короткое время и устранить причины проблем", – сообщили в министерстве.

⚡️Увага: Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в...

Опубліковано Міністерство цифрової трансформації України Пʼятниця, 30 квітня 2021 р.

Автор: 

Мінцифри (803) Дія (621)


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Топ коментарі
+11
их уже давно украли
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30.04.2021 14:23
+5
Дия вообще не хранит в себе персональные данные.
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30.04.2021 15:32
+3
то ти гадаєш, що в дії завантажують фотошопи і тим фотошопам вірять і мєнти і банки.. а я і не знав, що все так наівно..
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30.04.2021 16:58
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Повлияло ли это на сохранность информации (персональных данных) ?
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30.04.2021 14:18 Відповісти
их уже давно украли
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30.04.2021 14:23 Відповісти
Хахаха....
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30.04.2021 14:27 Відповісти
Дия вообще не хранит в себе персональные данные.
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30.04.2021 15:32 Відповісти
Якщо ти про номер паспорту, фото, та наявність прав, то... А це що персональні дані? Як на мене персональні дані це де ти живеш, які у тебе статки (якщо ти не чиновник), персональні фото інтимного характеру... Ні такого там немає...
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30.04.2021 15:48 Відповісти
то ти гадаєш, що в дії завантажують фотошопи і тим фотошопам вірять і мєнти і банки.. а я і не знав, що все так наівно..
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30.04.2021 16:58 Відповісти
Ці "фотошопи" підтверджені ЕЦП. По суті те ж саме, коли ти копії документів у банку завіряєш. Банк же їм вірить?

А щодо збереження персональних даних - це фікція, бо банки ними вже давно торгують наліво і направо. Не встиг взяти кредит у банку, як тобі вже СМС-ки летять з різних фінконтор. А яке було моє здивування, коли років п'ять тому під час оформлення картки в Альфі (до того клієнтом Альфи ніколи не був) менеджер підтягнув моє фото з Привата, яке було зроблено роки за три до того.
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01.05.2021 11:05 Відповісти
В Украине нет ни банковской тайны,ни конфиденциальности персональных данных гражданина.Всё это есть в оффшорных юрисдикциях,поэтому наши воры-олигархи там и держут наворованное у нас.
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02.05.2021 12:54 Відповісти
Яка сумна новина.
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30.04.2021 14:27 Відповісти
Кацапы ломанули "Дію"
Пора ее отправлять на свалку
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30.04.2021 15:23 Відповісти
а як там е-паспорт і е-водійські поживають?.
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30.04.2021 16:55 Відповісти
заставь чиновника из мини-стерВства Зелёному Богу молиться - он и голову разобьёт
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30.04.2021 19:34 Відповісти
овца иди в стойло, размекалась тут
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01.05.2021 07:36 Відповісти
ковидые восьмитысячники заДДосили ?
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01.05.2021 07:22 Відповісти
интересно, кому принадлежит эта дия ?
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01.05.2021 08:50 Відповісти
Пуйлу, як завжди.
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01.05.2021 12:22 Відповісти
москалі знову буянять
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01.05.2021 08:57 Відповісти
Те що мені відмовили в 8000-чній допомозі це в зв'язку з цим збоєм?
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01.05.2021 11:42 Відповісти
Видимо нет, просто вы не нуждаетесь в подсосе из бюджета.
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01.05.2021 16:51 Відповісти
Клятий Порошенко!
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02.05.2021 00:24 Відповісти

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