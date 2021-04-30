Для украинских экспортеров открылись 8 новых рынков за полгода, – Госпродпотребслужба

В течение последних шесть месяцев для украинских экспортеров открылись 8 новых рынков.

Об этом заявила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за полгода для украинских производителей молочных продуктов открылись рынки Японии, Ливии, Аргентины и Ливана. Эфиопия стала открытой для производителей яиц, Сербия – для украинского животного белка, ОАЭ – для крупного рогатого скота. В Литву теперь можно экспортировать арахниды для нужд защиты растений (речь идет об энтомофагах - насекомых, которые потребляют или паразитируют на вредителях растений и используются для защиты сельскохозяйственных культур).

Магалецкая добавила, что сейчас продолжается работа по открытию рынков на всех континентах. Среди наиболее перспективных – страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам, ЮАР и Индонезия.