Таможенная служба запустила онлайн-сервис для поддержки бизнеса

Государственная таможенная служба запустила систему Службы поддержки для бизнеса – HelpDesk.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже доступна бета-версия портала.

Отмечается, что система разработана и внедряется совместно с Программой ЕС по поддержке управления государственными финансами (EU4PFM).

Первым направлением, которое начнет поддерживать новый HelpDesk, будет NCTS.

"На 2021-2022 годы Гостаможслужба запланировала обновить большую часть таможенных процессов благодаря внедрению новых IТ-решений. Это касается как внутренних процессов таможни (таможенного оформления, управления рисками), так и практически всех сервисов", – отметил заместитель главы Гостаможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.

По его словам, поддержка будет необходима также и инспекторам, которые должны будут за короткое время освоить новые инструменты.

Планируется, что в целом HelpDesk будет поддерживать все новые процессы Гостаможни, в том числе – все новые сервисы. Первым направлением выбрано NCTS – систему, которая вводится Украиной для присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. В марте систему запустили в национальном масштабе.

Сейчас для авторизации в HelpDesk нужно войти по ссылке https://help.customs.gov.ua/ и зарегистрироваться, указав свою электронную почту. В Кабинете пользователя, после авторизации, можно подать заявку на интересующий вопрос.