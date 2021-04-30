БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
331 0

Таможенная служба запустила онлайн-сервис для поддержки бизнеса

Таможенная служба запустила онлайн-сервис для поддержки бизнеса

Государственная таможенная служба запустила систему Службы поддержки для бизнеса – HelpDesk.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже доступна бета-версия портала.

Отмечается, что система разработана и внедряется совместно с Программой ЕС по поддержке управления государственными финансами (EU4PFM).

Первым направлением, которое начнет поддерживать новый HelpDesk, будет NCTS.

"На 2021-2022 годы Гостаможслужба запланировала обновить большую часть таможенных процессов благодаря внедрению новых IТ-решений. Это касается как внутренних процессов таможни (таможенного оформления, управления рисками), так и практически всех сервисов", – отметил заместитель главы Гостаможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.

По его словам, поддержка будет необходима также и инспекторам, которые должны будут за короткое время освоить новые инструменты.

Планируется, что в целом HelpDesk будет поддерживать все новые процессы Гостаможни, в том числе – все новые сервисы. Первым направлением выбрано NCTS – систему, которая вводится Украиной для присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. В марте систему запустили в национальном масштабе.

Сейчас для авторизации в HelpDesk нужно войти по ссылке https://help.customs.gov.ua/ и зарегистрироваться, указав свою электронную почту. В Кабинете пользователя, после авторизации, можно подать заявку на интересующий вопрос.

Автор: 

Джерело:  Гостаможня
митниця (816) Державна митна служба (470)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 