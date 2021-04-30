"Нова Пошта" получила миллиард чистой прибыли

Группа компаний "Новая Почта" в 2020 году получила 991,29 млн грн чистой прибыли, что на 26,6% больше, чем было в 2019 году (782,95 млн грн).

Согласно годовому финотчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход "Новой Почты" в 2020 году составил 16,9 млрд грн, что на 25,6% больше по сравнению с предыдущим годом, передает Интерфакс-Украина.

Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,54 млрд грн против 1,02 млрд грн годом ранее, а валовая – 4,03 млрд грн (2,95 млрд грн).

Как сообщалось, группа компаний "Новая Почта" в 2020 году уплатила 5 млрд грн налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что на 20% больше, чем в 2019 году.

Группа компаний "Новая Почта" включает, в частности, компании "Новая Почта", "НП Логистик", NovaPay и "Новая Почта Глобал".