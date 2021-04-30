"Нова Пошта" получила миллиард чистой прибыли
Группа компаний "Новая Почта" в 2020 году получила 991,29 млн грн чистой прибыли, что на 26,6% больше, чем было в 2019 году (782,95 млн грн).
Согласно годовому финотчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход "Новой Почты" в 2020 году составил 16,9 млрд грн, что на 25,6% больше по сравнению с предыдущим годом, передает Интерфакс-Украина.
Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,54 млрд грн против 1,02 млрд грн годом ранее, а валовая – 4,03 млрд грн (2,95 млрд грн).
Как сообщалось, группа компаний "Новая Почта" в 2020 году уплатила 5 млрд грн налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что на 20% больше, чем в 2019 году.
Группа компаний "Новая Почта" включает, в частности, компании "Новая Почта", "НП Логистик", NovaPay и "Новая Почта Глобал".
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рассуют по карманам, а бедно, но чистенько одетым дидушкам расскажут про "вэлыкэ будивныцтво" и еще раз покажут квартал.
Це взагалі-то добре . Беде куди олігархам гроші вкладати ...
Ну и да, компания таких размеров с фактической монополией в своей нише рынка неизбежно превращается в "дракона".
Лично мне Новая почта очень напоминает Приват банк.
Если пользовались и смотрели на чек, то видели скромного частного предпринимателя!
Пока вас таких зибелят 72% - государство Украина обречено...
Беня ніколи не був справжнім бізнесменом.
Творцем схем і різних суток з бюджетом, це саме те, це його стихія, приклади Нафтогазу, Центренерго.
А головне , чи є інвестиції в майбутнє компанії ... окрім дерибану земельних складових .
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237494-ukrposta-u-i-kvartali-otrimala-128-miljoniv-zbitkiv-smilanskij.html Укрпошта у І кварталі отримала ₴128 мільйонів збитків - Смілянський
"...Але й це не головне, що мене цікавило. Мене цікавило, скільки податків заплатили лідери «Великого будівництва». Як можна побачити з відкритих джерел, за минулий рік 55 млрд гривень «освоїлі» 6 найбільших компаній: "Автомагістраль-південь", "СУНП "Автострада", "Техно-буд-центр", "Онур конструкціон інтернешнл", "Ростдорстрой" та "ПБС". Виходить, що в середньому кожна з компаній отримала замовлень на 9,16 млрд гривень. Якщо врахувати такі обов'язкові податки як ПДВ, податок на прибуток 18% (при середньому прибутку 10%) та обов'язкові податки на фонд оплати праці, який складає приблизно 10% всіх витрат, а з цих 10% заплатити ЄСВ - 22%, податок на зарплату18% та військовий збір 1,5%, то виходить, що кожна з компаній в середньому заплатила би 1,8 млрд гривень податків. Це дозволило б кожній з них посісти в цьому рейтингу приблизно 37-38 місце, поруч з «РБ Аваль».
Я подивився всі 200 позицій, весь рейтинг, в який увійшли компанії, які заплатили від 289 млн. гривень і більше, там не було ЖОДНОЇ з вище перелічених. Навіть, якщо б умовний ФОП, якого так всі «хають» за те, що він сплачує дуже мало податків (всього 5% від обороту по рахунку + 22% від «мінімалкі»), отримав замовлення на таку суму, то навіть він заплатив би з цієї суми податків на суму 460 млн гривень і попав би на 120 місце в рейтингу.
Ось така фігня, малята… Отже, якщо виникне питання «як в бюджеті залатати дірку», треба подумати, може ще ФОПів труханути?"https://tverezo.info/post/135123 Кого «трухануть»?! (роздуми про рейтинг найбільших платників податків)
днях отримав замовлення по ціні в 100 разів більш вашого.
За доставку заплатив всього лише 52 грн. І що мені треба
попрікати Нову Пошту в жлобстві? Я особисто поважаю іх
працю і користуюся послугами давно.За кордоном таки
послуги теж недешеві.Нема чого нарікати!
Задав параметр 50 х 30 х 10 см. вага 3 кг.Пересилка з Польщі
в Україну.Знаєте скільки то буде коштувати? А 2500 грн! І це ж
зовсім рядом. Яких то 50 гривень пропити так то не гріх, а запла-
тити людям за роботу,ви що? Це ж дорого! Музон замовляли?
Платить! В Україні ніколи не платили людям достойну платню!
Не цінували людську працю,ось тому ми таки "успішні".
А те що "грабіжницькі" - так це так, і нещодавно підняли ще більше, але як бачимо і без того заробляли над-прибутки!!!