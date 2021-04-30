БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
20 221 64

"Нова Пошта" получила миллиард чистой прибыли

Группа компаний "Новая Почта" в 2020 году получила 991,29 млн грн чистой прибыли, что на 26,6% больше, чем было в 2019 году (782,95 млн грн).

Согласно годовому финотчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход "Новой Почты" в 2020 году составил 16,9 млрд грн, что на 25,6% больше по сравнению с предыдущим годом, передает Интерфакс-Украина. 

Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,54 млрд грн против 1,02 млрд грн годом ранее, а валовая – 4,03 млрд грн (2,95 млрд грн).

Как сообщалось, группа компаний "Новая Почта" в 2020 году уплатила 5 млрд грн налогов и сборов в государственный и местные бюджеты, что на 20% больше, чем в 2019 году.

Группа компаний "Новая Почта" включает, в частности, компании "Новая Почта", "НП Логистик", NovaPay и "Новая Почта Глобал".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
прибуток (1802) Нова пошта (278)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+10
Может и уклоняеться. Но есть нюанс (с). Главный вопрос в том -есть нарушение закона или нет. Если нет - то это оптимизация налогов, так делают во всем мире. Далее - часть отделений новой почты по селам - настоящие предприниматели. Тоесть реальные люди, которые получают процент. Потому что полноценное отделение открывать не выгодно, а вот открыть точку в уже существующем магазине - и владельцу давать часть приьыли сдельно - самое то. Во всем мире это называеться франшиза. Курьеры - не знаю - но они могут быть настоящие подрядчики, получающие строго сдельную оплату.
показати весь коментар
30.04.2021 18:29
+10
Молодцы! Это настоящий бизнес : все покупают с рынка и все продают на рынок. Бюджет не доят, землю не копают. А вот любимец зебилов беня, зашел на американский рынок и жидко там обделался именно как бизнесмен - все обанкротилось!
показати весь коментар
30.04.2021 18:49
+9
При таких тарифах могли бы и на два миллиарда выйти. Неужели у них тоже воруют? Или часть прибыли по старинной украинской традиции ушла в офшоры?
показати весь коментар
30.04.2021 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, когда владельцы новой почты купят себе какую нибудь затынку в европе за дорого - люмпен тоже будет ныть, что они бедные и это за из деньги купили?
показати весь коментар
30.04.2021 16:15 Відповісти
Наверняка уже купили. И не одну. Просто не светятся.
показати весь коментар
30.04.2021 16:47 Відповісти
и не две))) скоро еще раскрутятся на складских услугах Амазону.
показати весь коментар
30.04.2021 18:35 Відповісти
Нова пошта сформувала ринок, тепер його поділять інші компанії, а Нова Пошта стане банкрутом
показати весь коментар
30.04.2021 18:39 Відповісти
не стануть, я чув вони хочуть зробити доставку дронами з відділень до клієнтів, дрон буде кур'єра доставляти з посилками.
показати весь коментар
30.04.2021 21:27 Відповісти
Молодці , одним словом . Компанія побудована в сій час , та в тему . Лишень перелік націнок , у час гібридної війни Росії супротив України , можливо-б зробить - адаптивними ...
показати весь коментар
30.04.2021 21:56 Відповісти
взагалі то я насміхався з того икзперда з усіх питань. А націнка, то таке, ринок адаптує, вони не одні, конкуренція є, я, наприклад, коли є можливість, то замовляю доставку Укрпоштою або іншими, а не нп, ціни у них реально занадто.
показати весь коментар
30.04.2021 23:06 Відповісти
Половина нинішнього менеджменту Укрпошти, це колишні працівника Нової Пошти.
показати весь коментар
02.05.2021 00:16 Відповісти
Нічого ви не розумієте. Якщо експерт Igor L сказав, що Нова Пошта стане банкрутом, то так й буде. Требя прислухатися до місцевого диванного експерта в економіці/війсковій справі/політиці и т.д.. 🧐
показати весь коментар
30.04.2021 23:16 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
02.05.2021 00:14 Відповісти
Если онлайн магазины Украины сделать международными, что например rozetka.com.ua будет, как Amazon.com, то тогда аудитория покупателей расширится на весь мир и доставка и перевозки тогда будут получать бешенные деньги. Будет доход не миллиард, а триллион.
показати весь коментар
30.04.2021 16:46 Відповісти
В світі звикли до кращого сервісу, розетці ще далеко до нього.
показати весь коментар
30.04.2021 17:33 Відповісти
зележопые все равно все отберут.
рассуют по карманам, а бедно, но чистенько одетым дидушкам расскажут про "вэлыкэ будивныцтво" и еще раз покажут квартал.
показати весь коментар
02.05.2021 08:01 Відповісти
При таких тарифах могли бы и на два миллиарда выйти. Неужели у них тоже воруют? Или часть прибыли по старинной украинской традиции ушла в офшоры?
показати весь коментар
30.04.2021 16:46 Відповісти
можливо, але нова пошта працює в якійсь мірі по принципу фрайчанзингу, тобто підприємець укладає договір з НП, сам наймає людей, орендує приміщення, платить податки, а НП дає йому ПЗ і сервіс і всякий мерч і забезпечує доставку відправку.
показати весь коментар
30.04.2021 21:31 Відповісти
А при цьому , чи не порушуються монопольні - принципи ? Якщо НП не має можливості вибирати , а ПЗ і сервіс вже насичені ...?
показати весь коментар
30.04.2021 21:53 Відповісти
вони не одні на ринку, тому не порушуються, поки, але з часом можуть потрапити і під антимонопольне законодавство
показати весь коментар
30.04.2021 23:08 Відповісти
Про що і мова ...
Це взагалі-то добре . Беде куди олігархам гроші вкладати ...
показати весь коментар
30.04.2021 23:27 Відповісти
"Буде" ...
показати весь коментар
30.04.2021 23:32 Відповісти
Нема на них Гєтманцева. 😊
показати весь коментар
30.04.2021 16:47 Відповісти
нема на них януковоча, він колись хотів віджати контору, а гетманцев ще не знає з якого боку відкусити, зелені голодні і дикі, їм треба гроші, тому це питання часу
показати весь коментар
30.04.2021 21:32 Відповісти
Это те которые орали не порядок подымаем цену ....
показати весь коментар
30.04.2021 16:47 Відповісти
Оце круть. А срана укрпошта спромоглась тільки на зміну логотипу))
показати весь коментар
30.04.2021 17:31 Відповісти
Вся прибыль укрпочты уходит на премию ее менеджеру еврейской национальности.
показати весь коментар
30.04.2021 18:44 Відповісти
Ну я б не критикував так укрпошту. Там стало теж непогано, порівнянно з тим що було 5 років тому.
показати весь коментар
30.04.2021 20:43 Відповісти
5 лет назад марки для обычных писем свободно заходил и покупал сейчас треш какой то.... либо нету либо, а если и есть но не те....
показати весь коментар
01.05.2021 13:51 Відповісти
Не будуть "колишні" , працювати на майбутнє країни ...
показати весь коментар
30.04.2021 21:58 Відповісти
НП - современный удобный бизнес для клиента, но... емнип - они уклоняются от уплаты налогов в огромных размерах. Я не раз слышал информацию, что большинство (или вообще все) сотрудники отделений у них оформлены, как фопы. И курьеры тоже. А это 80-90% всех сотрудников.
Ну и да, компания таких размеров с фактической монополией в своей нише рынка неизбежно превращается в "дракона".
Лично мне Новая почта очень напоминает Приват банк.
показати весь коментар
30.04.2021 17:44 Відповісти
Может и уклоняеться. Но есть нюанс (с). Главный вопрос в том -есть нарушение закона или нет. Если нет - то это оптимизация налогов, так делают во всем мире. Далее - часть отделений новой почты по селам - настоящие предприниматели. Тоесть реальные люди, которые получают процент. Потому что полноценное отделение открывать не выгодно, а вот открыть точку в уже существующем магазине - и владельцу давать часть приьыли сдельно - самое то. Во всем мире это называеться франшиза. Курьеры - не знаю - но они могут быть настоящие подрядчики, получающие строго сдельную оплату.
показати весь коментар
30.04.2021 18:29 Відповісти
не зовсім так, вони ФОПи, але працюють по франчайзингу, що зробиш, як наша фіскальна служба, насправді репресивний орган по знищенню бізнеса. і ніхто цього не намагається змінити, а тільки гірше роблять.
показати весь коментар
30.04.2021 21:35 Відповісти
"Нова Пошта" получила миллиард чистой прибыли - Цензор.НЕТ 6566
показати весь коментар
30.04.2021 18:20 Відповісти
А розетка?
Если пользовались и смотрели на чек, то видели скромного частного предпринимателя!
показати весь коментар
30.04.2021 18:46 Відповісти
Розетка там по ціні на 1 грн дешевше (це я буквально) порівняно з новою, але довше присилають ніж НП.
показати весь коментар
30.04.2021 20:42 Відповісти
Ну так частный предприниматель может стать не скромным и содрать с вас НДС с товара в бюджет если вы так хотите налоги платить.
показати весь коментар
30.04.2021 21:23 Відповісти
И этот придурок, который не хочет платить налогов, называется "https://biz.censor.net/user/383461"
Пока вас таких зибелят 72% - государство Украина обречено...
показати весь коментар
01.05.2021 10:31 Відповісти
Нормально це : конкуренція ! В ********* світі .
показати весь коментар
30.04.2021 22:01 Відповісти
Молодцы! Это настоящий бизнес : все покупают с рынка и все продают на рынок. Бюджет не доят, землю не копают. А вот любимец зебилов беня, зашел на американский рынок и жидко там обделался именно как бизнесмен - все обанкротилось!
показати весь коментар
30.04.2021 18:49 Відповісти
Ви цілком праві.
Беня ніколи не був справжнім бізнесменом.
Творцем схем і різних суток з бюджетом, це саме те, це його стихія, приклади Нафтогазу, Центренерго.
показати весь коментар
02.05.2021 00:26 Відповісти
Заплатила 5 млрд. в бюджет... которые получит Укрпошта в виде дотаций.
показати весь коментар
30.04.2021 20:11 Відповісти
Справделивости ради укрпочта сечас тоже в плюсах. не очень больших. но уже вышла с дотаций. Точнее ранбше вышла и прошлый год по инерции еще шла. В этом году с зелеными уже что угодно может быть.
показати весь коментар
30.04.2021 21:13 Відповісти
Ви приколюєтесь ? ... вийшла з дотацій ? ... а тіло кредиту на покупку "Укр-Почти" вже виплатили ...?
А головне , чи є інвестиції в майбутнє компанії ... окрім дерибану земельних складових .
показати весь коментар
30.04.2021 22:05 Відповісти
Это что за поток сознания? Причем тут инветиции когда мы говорили про дотации? Что за кредит такой? Сами придумали?
показати весь коментар
30.04.2021 22:46 Відповісти
Должен отдать должное. Всем хорошо и удобно,и всё работает.
показати весь коментар
30.04.2021 20:35 Відповісти
Коронавірус
показати весь коментар
30.04.2021 20:41 Відповісти
Ага и заставлять всех использовать сопутствующие услуги как то упаковка по дурацким ценам...
показати весь коментар
30.04.2021 20:46 Відповісти
14 лет назад НП ютилась в обшарпанном складе бывшей табачной фабрики.Это был 4е отделение в городе миллионнике. Сейчас на расстоянии плевка от любого дома.Пока у них нет реальных конкурентов.Кому не нравится, Укрпошта ждёт вас.
показати весь коментар
30.04.2021 20:46 Відповісти
Монопольний комітет , схоже , встановлено на "дотації" ...
показати весь коментар
30.04.2021 22:07 Відповісти
Укрпочта, кстати, развивается и сейчас не сильно хуже НП, да и тарифы значительно ниже.
показати весь коментар
30.04.2021 23:02 Відповісти
Трішки зачекайте.Зелені доб'ють.Дефолт,так дефолт !
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237494-ukrposta-u-i-kvartali-otrimala-128-miljoniv-zbitkiv-smilanskij.html Укрпошта у І кварталі отримала ₴128 мільйонів збитків - Смілянський
показати весь коментар
01.05.2021 01:23 Відповісти
Працюють,то й мають.
"...Але й це не головне, що мене цікавило. Мене цікавило, скільки податків заплатили лідери «Великого будівництва». Як можна побачити з відкритих джерел, за минулий рік 55 млрд гривень «освоїлі» 6 найбільших компаній: "Автомагістраль-південь", "СУНП "Автострада", "Техно-буд-центр", "Онур конструкціон інтернешнл", "Ростдорстрой" та "ПБС". Виходить, що в середньому кожна з компаній отримала замовлень на 9,16 млрд гривень. Якщо врахувати такі обов'язкові податки як ПДВ, податок на прибуток 18% (при середньому прибутку 10%) та обов'язкові податки на фонд оплати праці, який складає приблизно 10% всіх витрат, а з цих 10% заплатити ЄСВ - 22%, податок на зарплату18% та військовий збір 1,5%, то виходить, що кожна з компаній в середньому заплатила би 1,8 млрд гривень податків. Це дозволило б кожній з них посісти в цьому рейтингу приблизно 37-38 місце, поруч з «РБ Аваль».

Я подивився всі 200 позицій, весь рейтинг, в який увійшли компанії, які заплатили від 289 млн. гривень і більше, там не було ЖОДНОЇ з вище перелічених. Навіть, якщо б умовний ФОП, якого так всі «хають» за те, що він сплачує дуже мало податків (всього 5% від обороту по рахунку + 22% від «мінімалкі»), отримав замовлення на таку суму, то навіть він заплатив би з цієї суми податків на суму 460 млн гривень і попав би на 120 місце в рейтингу.
Ось така фігня, малята… Отже, якщо виникне питання «як в бюджеті залатати дірку», треба подумати, може ще ФОПів труханути?"https://tverezo.info/post/135123 Кого «трухануть»?! (роздуми про рейтинг найбільших платників податків)
показати весь коментар
01.05.2021 01:20 Відповісти
Молодці. Тільки, НВ, вам не здається жлобством брати за доставку 46 грн за пакунок 10х10 см з кривого рогу до Києва при вартості товару 88 грн? Єдине, що товар доїхав нормально і вже на наступний день.
показати весь коментар
01.05.2021 10:13 Відповісти
Для дрібних відправлень застосовуй УкрПошту
показати весь коментар
01.05.2021 12:03 Відповісти
Ти ще не користувався FedEx Ось там точно обдіраловка, з Алі доставка 100 баксів при ціні хрєні пару центів
показати весь коментар
01.05.2021 14:23 Відповісти
Така ціна послуги. А вам так хочется "халявки"? Я теж на
днях отримав замовлення по ціні в 100 разів більш вашого.
За доставку заплатив всього лише 52 грн. І що мені треба
попрікати Нову Пошту в жлобстві? Я особисто поважаю іх
працю і користуюся послугами давно.За кордоном таки
послуги теж недешеві.Нема чого нарікати!
показати весь коментар
02.05.2021 16:28 Відповісти
Борзеет твоя Новая почта, любимая! И совладельцы уже по 130 млн долларов имеют. А очереди сейчас в Укрпочте стоят, а не в НП. Хотя, даже в конце прошлого года было все наоборот! Если бы они не были заслеплены прибылью, то сбросили бы тарифы на пересылку. Люди беднеют и на это есть объективные причины. А не только, как всегда херовая наша власть уже 30 лет!
показати весь коментар
03.05.2021 10:11 Відповісти
Новая Почта - это трудяшки. Респект им !
показати весь коментар
02.05.2021 08:47 Відповісти
Эта отчетность по международным стандартам - нужно смотреть на денежный поток от операционной деятельности - он все расскажет. Что касается прибыли, то ее можно нарисовать по этим стандартам любую - это как будет желание. Потом, взять кредит - это отражается в денежном потоке от фин деятельности - и выплатить себе миллиарды дивидендов - это называется монетизировать дивиденды. Этой химией занимаются практически все конторы олигархов - выводят бабло из страны себе в карман даже независимо от работы предприятия. Потом, через пару лет эта херьня отразится в отчетности как охеренный убыток - но, это похрену, бабло уже вышло ранними периодами. Ну, а тарифы Новой почты их сковырнут - они выше Укрпочты в три раза - народ уже потянулся на почтамты - музыка играть будет недолго для Новой почты.
показати весь коментар
02.05.2021 12:44 Відповісти
Тарифи в них просто грабіжницьки. А з.п. у працівників - копійчані.
показати весь коментар
02.05.2021 13:07 Відповісти
Грабіжницьки? Щойно зайшов на польський сайт Нова Пошта.
Задав параметр 50 х 30 х 10 см. вага 3 кг.Пересилка з Польщі
в Україну.Знаєте скільки то буде коштувати? А 2500 грн! І це ж
зовсім рядом. Яких то 50 гривень пропити так то не гріх, а запла-
тити людям за роботу,ви що? Це ж дорого! Музон замовляли?
Платить! В Україні ніколи не платили людям достойну платню!
Не цінували людську працю,ось тому ми таки "успішні".
показати весь коментар
02.05.2021 16:03 Відповісти
Раджу вам скористуватись послугами "Meest Ukraine" для міжнародних відправлень!
А те що "грабіжницькі" - так це так, і нещодавно підняли ще більше, але як бачимо і без того заробляли над-прибутки!!!
показати весь коментар
02.05.2021 19:13 Відповісти
Колись була новина : "Укрпошта закупить 12 вантажних автомобілів для перевезення пошти !" А якийсь дядько прокоментував : "Краще б Нова пошта купила Укрпошту ". Оце я повністю підтримую !
показати весь коментар
02.05.2021 16:34 Відповісти
Ні, не краще. Кожна країна за міжнародними законами повинна мати власного поштового оператора. І там навіть є обмеження на вартість відправлень. В Штатах є USPS, і вони субсідуються за державний кошт. Бо повинна бути можливість дешево доставити лист!
показати весь коментар
02.05.2021 19:16 Відповісти
Заказав товар Новою.. вийшла доставка 70 с копійками.. Плюнув і заказав Укр поштою.. 24 грн.. 2 дні. Для мене.. все зрозуміло
показати весь коментар
03.05.2021 15:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 