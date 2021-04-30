"Мотор Сич" за первый квартал получила 298 миллионов чистой прибыли

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в январе-марте 2021 года получило 298,22 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2020 года оно завершило с чистым убытком 219,59 млн грн.

Согласно промежуточному финансовому отчету "Мотор Сичи" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход за первый квартал вырос на 38,2% – до 2,83 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль предприятия увеличилась на 34% – до 1,03 млрд грн, а операционная – на 36,8%, до 365,76 млн грн годом ранее.

Согласно балансу, нераспределенная прибыль компании на конец марта достигла 18,55 млрд грн.

"Неопределенность с правом владения акциями "Мотор Сичи" имеет негативное влияние на все виды деятельности предприятия", – отмечается в отчете.

Согласно ему, в первом квартале 2021 года при осуществлении экспортных операций компания сталкивалась с проблемами при получении разрешений Государственной службы экспортного контроля Украины: длительной и многоступенчатой процедурой оформления разрешений на международные передачи товаров военного назначения и двойного применения; проблемами со своевременным выполнением гарантийных обязательств для экспортируемой продукции из-за необходимости дополнительного получения разрешений как на экспорт самой услуги по гарантии, так и товаров для ее выполнения (запасных частей, инструментов).

В обнародованном в тот же день годовом отчете указывается, что коронавирус и связанные с ним ограничения правительства Украины руководство не рассматривает как повлекшие значительное негативное влияние на финансовые результаты в 2020 году.

"Однако общее влияние длительного карантина на экономические условия, в которых осуществляет деятельность группа, может оказать негативное влияние на деятельность", – отмечает предприятие.

В соответствии с отчетом, фонд зарплаты в минувшем году уменьшился на 12,6% – до 2,49 млрд грн в связи с сокращением численности работников (до 16,9 тыс.) и простоем в карантин.

В документе указывается, что в 2020 году "Мотор Сич" стала владельцем 40% совместного научно-производственного предприятия "Юпитер" (Украина), избавилась от 72,73% ООО "Запорожский рыбокомбинат" и 20% ООО "Сич Технологии"

Согласно годовому отчету, в минувшем году "Мотор Сич" получила 906,65 млн грн чистой прибыли против 703,18 млн грн чистого убытка в 2020 году. Выручка компании выросла на 14,1% – до 11,43 млрд грн.

Валовая прибыль предприятия увеличилась на 40,2% – до 4,32 млрд грн, а операционная прибыль составила 1,96 млрд грн против операционного убытка 650,76 млн грн годом ранее.

Структура реализованной продукции за 2020 год, согласно отчету: авиадвигатели серийные -–36,2%, авиадвигатели ремонтные – 10,8%, вертолетная техника – 9,9%, продукция обще-технического назначения и ТНП – 7,22%. Удельный вес авиатехники и вертолетной техники в реализованной продукции – 56,9%, а доля экспорта – 81,8%.

В отчете "Мотор Сич" указала, что арендовала в минувшем году у президента компании основные средства на сумму 36,83 млн грн.

Согласно документу, на начало 2021 года пакетами свыше 5% указаны: Ликатрон Энтерпрайзес Лимитед (Кипр) – 9,99%, Твинстар Холдингс С.А. (Белиз) – 6,232%, Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские Британские острова) – 9,999%, ЧАО "Торговый дом "Олена" – 9,298%, ООО "Мотор-Интеркомс" – 9,7%, Granum Corporation (Панама) – 9,272%, Business House Helena, AG (Панама) – 17,311%, а также физлицо – 5,01%

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Несколько последних лет решением суда обращение акций "Мотор Сичи" заблокировано в связи с расследованием СБУ покупки контрольного пакета акций китайскими акционерами, которые согласились часть акций (около 25%) уступить украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. Помимо того представители государства и СНБО заявили о рассматриваемом варианте национализации предприятия.