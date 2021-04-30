Агрохолдинг ИМК увеличил чистую прибыль в 4 раза

Агрохолдинг ИМК по итогам 2020 увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2019 годом - до $31,71 млн, а показатель EBITDA - в 1,8 раза, до $71,84 млн.

Об этом говорится в отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, выручка ИМК за данный период сократилась на 5% - до $161,39 млн. Выручка от продаж кукурузы составила $103,69 млн (-13% по сравнению с 2019 годом), подсолнечника - $31,47 млн (+38%), пшеницы - $22,42 млн (+66%), бобов сои - $0,44 млн (-96%), молока - $1,3 млн (-16%), скота - $0,288 млн (+151%).

Валовая прибыль агрохолдинга в минувшем году выросла на 54% - до $79,24 млн, операционная прибыль - в 3,3 раза, до $50,35 млн.

Чистый долг ИМК по состоянию на 31 декабря 2020 года составил $120,48 млн против $156,82 млн на аналогичную дату 2019 года.