Прибыль оператора Data Group выросла на треть

Оператор фиксированной связи Data Group ("Датагруп") в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,3% по сравнению с 2019 годом – до 187,52 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Датагруп" в 2020 году сократила чистый доход на 2,73% – до 1,29 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом компания увеличила валовую прибыль на 11,5% – до 634,67 млн грн.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Датагруп" объявила о покупке 100% группы компаний Volia в Украине. Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Компания "Датагруп" создана в 2000 году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах страны. Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.

Инвестфонду Horizon Capital принадлежит 96,13% "Датагруп", оставшимися 3,87% владеет гендиректор компании Михаил Шелемба.