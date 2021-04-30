Итальянская компания купит 10 украинских двигателей для ракет Vega

Конструкторское бюро "Южное", Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макаров"а и итальянская компания AVIO S.p.A достигли договоренности о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя "Vega" на общую сумму почти 6 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По словам главного экономиста ГП "ПО "Южный машиностроительный завод" Дмитрия Никона, таким образом итальянский заказчик реализовал предусмотренную действующим контрактом опцию, которая предусматривает изготовление дополнительных 10 установок.

Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя (БМД) рассчитан до 2023 года. Семь блоков уже поставлена, один будет отгружен заказчику в ближайшее время, еще три находятся в процессе производства.

Напомним, ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.

ГП "КБ "Южное" и ГП "ПО "Южный машиностроительный завод" сотрудничают с итальянской компанией AVIO S.p.A. по программе Vega с 2004 года. Всего за годы сотрудничества было изготовлено и уже поставлено более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых - в начале 2021 года.

Особенностью БМД является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.