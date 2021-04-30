Заказчики могут устанавливать новый критерий при закупках системе ProZorro, – Минэкономики

С 30 апреля во время осуществления закупок в системе ProZorro заказчики смогут применять новый критерий – стоимость жизненного цикла. Этот инструмент позволит учесть будущие расходы, связанные с дальнейшим использованием предмета закупки, и определить наиболее экономически выгодное предложение в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Применение нового инструмента будет выгодным как для украинских производителей, так и для нашего государства и его граждан. В частности, национальные производители смогут конкурировать с дешевыми иностранными аналогами и выигрывать крупные тендеры от государства. А государство в свою очередь будет иметь качественные товары и услуги. То есть применение стоимости жизненного цикла – это толчок как для развития национального производства, так и для качественного обеспечения государственных нужд и потребностей украинцев", – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Примером может быть закупка электротранспорта для нужд городов. Так, для определения лучшего предложения, кроме цены, следует учесть расходы на эксплуатацию и обслуживание, к которым относятся, в частности, расходы на техническое обслуживание, расходы на ремонт (запасные части, рабочее время), расходы на обучение персонала, а также расходы на утилизацию: транспортировки в компанию по утилизации отходов, стоимость переработки и утилизации отходов.

"В таком случае украинский производитель даже в случае несколько более высокой цены самого товара выигрывает за счет меньших сопутствующих расходов", – подчеркнул министр.

Также закупки по стоимости жизненного цикла будут выгодными в случаях, когда речь идет о сложных высокотехнологичных товарах (например, компрессоры, станки, двигатели, турбины, вагоны, автомобили и электротранспорт). Таким образом, новый инструмент будет интересен таким крупным государственным компаниям и учреждениям, как "Укрзализныця", "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Укрпошта", "Укроборонпром", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другим.

В использовании этого инструмента уже выразили заинтересованность несколько крупных заказчиков, с которыми в середине апреля провели встречу заместительница министра Светлана Панаиотиди, департамент сферы публичных закупок Минэкономики и представители ГП "Прозорро".

Министерство призывает заказчиков начать объявлять закупки с использованием критерия оценки стоимости жизненного цикла, а представителей бизнеса - подаваться на такие торги, что будет способствовать развитию украинского производства.