Прибыль "Укрнафты" за первый квартал превысила 1 миллиард

ПАО "Укрнафта" в январе-марте 2021 года получила чистую прибыль 1,06 млрд грн против 852,63 млн грн чистого убытка в аналогичном периоде 2020 года.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2020 году направила в бюджеты всех уровней 48,2 млрд грн налогов. В частности, в декабре оплата налогов составила 36,9 млрд грн, в том числе 36,1 млрд грн – в результате проведения процесса по урегулированию налогового долга, передает Интерфакс-Украина.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,5 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн кубометров) – до 1,13 млрд кубометров, но увеличила производство сжиженного газа – на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.