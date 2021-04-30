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Госэкоинспекция проведет аудит не уплаченных нарушителями убытков

Госэкоинспекция проведет аудит не уплаченных нарушителями убытков

Госэкоинспекция проведет аудит предъявленных убытков, которые не были уплачены нарушителями, чтобы обеспечить их возмещение в государственный бюджет.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Аудит будет предусматривать проведение аналитики по всем случаям начисления и предъявления убытков нарушителям природоохранного законодательства. Речь идет обо всех направлениях экологического контроля - промышленное загрязнение, засорение, вырубки, браконьерство и ак далее", - рассказал Малеваный.

Он отметил, что на сегодня большое количество средств, исчисленных за вред природе, не возмещается нарушителями добровольно. Чтобы их взыскать, ГЭИ необходимо каждый раз обращаться в суд и каждый раз платить судебный сбор.

"В прошлом году Госэкоинспекция столкнулась с катастрофическим недофинансированием по этой статье расходов, в этом году в бюджете для уплаты судебного сбора предусмотрено 6,5 млн грн, Поэтому наши специалисты получат действенный инструмент взыскания с нарушителей ущерба, нанесенного государству", - пояснил Малеваный.

Он также отметил, что благодаря проведению аудита появится возможность обеспечить возврат в госбюджет средств, которые были фактически "украдены" нарушителями природоохранного законодательства.

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Джерело:  Кабмин
аудит (336) Держекоінспекція (120) збитки (1125)


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