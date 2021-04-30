Квартальная прибыль "Райффайзен банка Аваль" превысила миллиард

Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) по итогам января-марта 2021 года составила 1,09 млрд грн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года (1,04 млрд грн).

Об этом говорится в отчетности банка, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в первом квартале 2021 года чистые процентные доходы банка составили 1,81 млрд грн, чистые комиссионные – 561,39 млн грн, что соответственно на 2,7% и 10,3% меньше к январю-марту 2020 года.

Активы банка за три месяца выросли на 1,5% – до 108,86 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – в 1,4 раза, до 22,38 млрд грн, а кредиты клиентам – на 3,7%, до 47,41 млрд грн.

Обязательства банка увеличились на 0,5% – до 94,9 млрд грн, в том числе обязательства перед клиентами – на 3,5%, до 91,3 млрд грн.

Собственный капитал банка вырос на 8,2% до 13,95 млрд грн, а уставный капитал остался неизменным (6,16 млрд грн).

"Райффайзен банк Аваль" основан в 1992 году. На 1 января 2021 года крупнейшими акционерами его были Raiffeisen Bank International с 68,27% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Райффайзен банк Аваль" занимал 5 место (118,34 млрд грн) среди 73 действовавших банков.