Компания бывшего главы НКЦБФР получила разрешение на добычу газа на Луганщине

Государственная служба геологии и недр предоставила компании "НПК Контакт" специальное разрешение на добычу газа в Луганской области.

Соответствующий приказе Госгеонедр №324 подписан 26 апреля, сообщает FinClub.

Согласно документу, разрешение выдано на добычу газа (метана) угольных месторождений, газа природного, конденсата, сопутствующих полезных компонентов на Лисичанско-Тошковсклм месторождении.

Специальное разрешение выдано согласно пункта 8 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами. Это означает, что "НПК Контакт" на основании ранее выданного спецразрешения на собственные средства осуществило геологическое изучение участка недр и подсчет запасов полезных ископаемых, после чего подало документы на получение спецразрешения на их добычу.

Речь идет о спецразрешении №2424, которое действовало с сентября 2003 года по сентябрь 2018 года и предусматривало геологическое изучение, включая опытно-промышленную разработку.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, конечным бенефициарным владельцем "НПК Контакт" является бывший глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

ООО "НПК Контакт" зарегистрировано в Лисичанске Луганской области в 1991 году. Учредителями компании указаны ООО "ГАСЕ Энерджи" и ООО "АРТА управление активами". Хромаев контролирует около 67% капитала "НПК Контакт".

В декабре 2002 года Хромаев стал одним из основателей инвестиционной компании "АРТА", контролировал деятельность компании, связанную с корпоративными финансами, инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и управлением активами. Завершил работать управляющим партнером в ноябре 2013 года.

В декабре 2013 года Тимур Хромаев стал главным исполнительным директором GASE Energy Inc. (украинский финансовый советник "АРТА"), где проработал до января 2015 года. 30 января 2015 года указом президента был назначен председателем НКЦБФР.

Как сообщалось, 23 февраля президент Владимир Зеленский уволил Хромаева с должности главы НКЦБФР в связи с истечением срока полномочий и назначил главой регулятора внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.

2 апреля Зеленский назначил членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова.