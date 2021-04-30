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Украинские пенсионные фонды начали вкладывать деньги в акции иностранных компаний

Украинские пенсионные фонды начали вкладывать деньги в акции иностранных компаний

Украинские негосударственные пенсионные фонды начали вкладывать свои сбережения в ценные бумаги иностранных компаний, которые допущены к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В частности, в портфели негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира Apple, Microsoft, Tesla и один из самых известных индексных фондов Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM..

"Сейчас мы видим достаточно небольшие объемы этого инструмента на рынке. Однако тот факт, что он вызывает интерес и им начинают пользоваться – это положительный результат для всех. Мы уверены, что это только начало и в дальнейшем этот инструмент займет свое достойное место в портфелях большинства украинских инвесторов", – считает глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Напомним, к обращению на территории Украины допущении 34 ценные бумаги иностранных эмитентов.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", предусматривающий обязательное отчисление части дохода работника в негосударственный пенсионный фонд.

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інвестиції (1530) Пенсійний фонд (411) НКЦПФР (275)


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Зебіли! В Польщі закон забороняє вкладати кошти пенсійних фондів в цінні папери чи в закордонні об'єкти. Так Польща отримала потужний фінансовий ресурс для розвитку власної економіки. Зебіли, не придумуйте нічого, просто введіть європейські закони і порядки!
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30.04.2021 18:51 Відповісти

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