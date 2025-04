Никопольский завод ферросплавов Коломойского получил 456 миллионов прибыли

ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская область) по итогам работы в 2020 году получило чистую прибыль в размере 456,16 млн грн, тогда как 2019 год завершило с чистым убытком 584,37 млн грн.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному в системе Найкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2020 году чистый доход снизился на 23,2% по сравнению с предыдущим годом – до 12,52 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль к концу прошлого года достигла 2,82 млрд грн.

НЗФ в 2020 году произвел 30,31 тыс. тонн ферромарганца и 469,41 тыс. тонн ферросиликомарганца.

НЗФ ожидает в 2021 году производство и реализацию товарных ферросплавов в объеме 420 тыс. тонн, в том числе ферросиликомарганца – 389,8 тыс. тонн, ферромарганца – 30,2 тыс. тонн, что на 18% ниже уровня прошлого года. С целью обеспечения выполнения производственной программы в НЗФ планируется программа развития предприятия на общую сумму 263,3 млн грн с НДС, что меньше на 12,5% к уровню 2020 года, в том числе 77,8 млн грн с НДС – на капстроительство экологических объектов: продолжение реконструкции газоочисток и другие мероприятия.

Завод намерен получить в 2021 году чистую прибыль в сумме 372 млн грн (меньше на 18% к уровню 2020 года).

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ЧАО, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1013%.

Уставный капитал ЧАО "НЗФ" составляет 418,92 млн грн.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр).