"Ривнеазот" Фирташа отчитался об убытке на 4,6 миллиарда

ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, непокрытый убыток компании за год вырос на 17,5% – до 30,97 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Текущие обязательства "Ривнеазота" по итогам года возросла на 18,8% – до 35,43 млрд грн, долгосрочные – на 18,4%, до 363,99 млн грн. Дебиторская задолженность предприятия составила 5,1 млрд грн, активы – 6,77 млрд грн.

Как сообщалось, ЧАО "Ривнеазот", входящее в группу предприятий Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, в 2020 году увеличило производство минеральных удобрений на 3,9% по сравнению 2019 годом – до 1,81 млн тонн. За отчетный период производство аммиачной селитры сократилось на 2,6% – до 567,62 тыс. тонн, неконцентрированной азотной кислоты – на 2,5%, до 588,9 тыс. тонн, известково-аммиачной селитры (ИАС) – на 3,4%, до 214,7 тыс. тонн, азота жидкого – на 2,1%, до 145,2 тонн. За тот же период "Ривнеазот" нарастил производство технического аммиака на 22,9% – до 379,44 тыс. тонн, аммиака водного технического – на 26,6%, до 47,17 тыс. тонн, аммиачной селитры (в виде плава) – в 1,8 раза, до 7,42 тыс. тонн.

ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины, компания производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.

"Ривнеазот" с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Ostchem международной группы компаний Group DF. Холдинг Ostchem объединяет азотные предприятия "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", розничного оператора Ostсhem Retail и сеть складов "УкрАгро НПК".