Запорожский завод ферросплавов Коломойского получил 680 миллионов прибыли

ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 682,3 млн грн, тогда как завершил 2019 год с чистым убытком 600,61 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, завод за прошлый год снизил чистый доход на 11,5% по сравнению с предыдущим годом - до 5,38 млрд грн.

Нераспределенная прибыль к концу 2020 года составила 1,68 млрд грн.

Вместе с тем, с учетом ассоциированных и дочерних предприятий ЗЗФ получил консолидированную чистую прибыль в 2020 году в размере 682,24 млн грн.

В 2020 году предприятие реализовало 214,63 тыс. тонн ферросплавов. Распределение по рынкам сбыта выглядит следующим образом: Украина - 113,18 тыс. тонн (52,73%); СНГ - 7,76 тыс. тонн (3,62%); дальнее зарубежье - 93,7 тыс. тонн (43,65%). Всего на экспорт было реализовано 101,46 тыс. тонн ферросплавов (47,27% от общего объема продаж ферросплавов за 2020 год).

ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из двух основных украинских производителей этой продукции.

На сегодняшний день ЗЗФ состоит из четырех производственных цехов, общее количество печей в которых составляет 31 печь. Производственные мощности предприятия в 2020 году составила 221,51 тыс. тонн ферросплавов в год.

По данным предприятия на конец 2020 года, в собственности Matrimax Limited и Soltex Limited находится по 22,4486% акций предприятия, Tapesta Limited - 18,8903%, Walltron Limited (все - Кипр) - 18,642% и Halefield Holdings Limited (Белиз) - 7,7508%.

Уставный капитал ЧАО "ЗЗФ" - 227,96 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,1 грн.

Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал "Приватбанк".