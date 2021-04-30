"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов
В 2020 году "Приватбанк" списал с баланса за счет резервов кредиты связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний на общую сумму 56,7 млрд грн.
Согласно данным отчености "Приватбанка", на конец марта 2021 года объем задолженности по кредитному портфелю, который он связывал с прежними владельцами, составил 164,5 млрд грн, тогда как на начало 2020 года он оценивался в 210,6 млрд грн, передает Finbalance.
При этом банк отмечает, что "будет продолжать предпринимать меры для возвращения списанной задолженности".
Согласно отчетности, на 1 января 2021 года 76% кредитного портфеля банка составляли были неработающие займы.
При этом 94,2% кредитного портфеля юрлиц были дефолтным. По итогам 2020 года неработающий кредитный портфель юрлиц сократился на 21%, или на 44,8 млрд грн – до 168,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель юрлиц в 2020 году вырос на 1,6%, или на 0,2 млрд грн – до 10,4 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля юрлиц кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) – 100%.
В то же времчя доля неработающих кредитов в портфеле физлиц на начало 2020 года составляла 22,4%. В 2020 году неработающий кредитный портфель физлиц сократился вдвое (на 50,3%) или на 13,2 млрд грн – до 13,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель физлиц сократился на 6,2%, или на 3 млрд грн – до 45,5 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля ФЛ кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) – 97,1%.
Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для "Укрэксимбанка" предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більше в цю брехню ніхто не вірить.
Печальное кино в другом. Как только ТЫ, простой смертный ДОЛЖЕН, то банки ищут шо бы такое забрать (через исполнительную службу). А за мутки с переводами простой смертный бы гарантировано заработал бы 10 лет. Почему ВСЕ активы этого жида еще не конфискованы, а он вместе с другим не сидит в тюрьме НЕ ЯСНО. Сумма феноменальная МИЛЛИАРДЫ долларов. Пособники также НЕ сидят. Не сидят толстосракие сотрудники "бЫзопасности" банка.
Между тем кошмарить предпринимателей в привате это норма. И они до сих пор, плевали на законы.
p.s. Весь минулий рік грабували Енергоатом (0.15коп за кВт*годину) та Укргідроенерго (0.01коп за кВт*годину), за них треба крепше взятися і підняти телепням тарифи під гаслом "як у Европі" та "так вимагає МВФ"
Но сигнал негативный, это да.
трехлитровую банку, закопанную под деревом,не предлагать
А если украдешь миллиард - тебе его простят.
Аркада и Элита Центр - там и на сотню миллионов баксов не наберется воровства, а сколько людей вышло на многочисленные митинги.
У кого же именно украл эти деньги Коломойский? Кто мог ему в Приват дать такую сумму?
Если ПриватБанк это не сделал, это значит, что либо они уверены, что вернут этот долг своими силами, либо тут есть фрагмент"нерыночных отношений".
Даже если ПриватБанк уверен, что вернет деньги, то в любом случае выгоден факторинг.
Замороженные деньги могли бы приносить прибыль