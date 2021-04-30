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"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов

В 2020 году "Приватбанк" списал с баланса за счет резервов кредиты связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний на общую сумму 56,7 млрд грн.

Согласно данным отчености "Приватбанка", на конец марта 2021 года объем задолженности по кредитному портфелю, который он связывал с прежними владельцами, составил 164,5 млрд грн, тогда как на начало 2020 года он оценивался в 210,6 млрд грн, передает Finbalance.

При этом банк отмечает, что "будет продолжать предпринимать меры для возвращения списанной задолженности".

Согласно отчетности, на 1 января 2021 года 76% кредитного портфеля банка составляли были неработающие займы.

При этом 94,2% кредитного портфеля юрлиц были дефолтным. По итогам 2020 года неработающий кредитный портфель юрлиц сократился на 21%, или на 44,8 млрд грн – до 168,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель юрлиц в 2020 году вырос на 1,6%, или на 0,2 млрд грн – до 10,4 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля юрлиц кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) – 100%.

В то же времчя доля неработающих кредитов в портфеле физлиц на начало 2020 года составляла 22,4%. В 2020 году неработающий кредитный портфель физлиц сократился вдвое (на 50,3%) или на 13,2 млрд грн – до 13,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель физлиц сократился на 6,2%, или на 3 млрд грн – до 45,5 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля ФЛ кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) – 97,1%.

Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для "Укрэксимбанка" предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
Коломойський Ігор (1772) кредит (3280) списання боргів (57) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+55
Или перефразировать по другому бениниными крысами профукано 3/4 бабок. 76% КАРЛ. Этих бабок нет.
Печальное кино в другом. Как только ТЫ, простой смертный ДОЛЖЕН, то банки ищут шо бы такое забрать (через исполнительную службу). А за мутки с переводами простой смертный бы гарантировано заработал бы 10 лет. Почему ВСЕ активы этого жида еще не конфискованы, а он вместе с другим не сидит в тюрьме НЕ ЯСНО. Сумма феноменальная МИЛЛИАРДЫ долларов. Пособники также НЕ сидят. Не сидят толстосракие сотрудники "бЫзопасности" банка.
Между тем кошмарить предпринимателей в привате это норма. И они до сих пор, плевали на законы.
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30.04.2021 20:09
+48
Вот и окончилась логическая цепочка. Сначала липовый ЗЕнаезд на Беню (аж целый наезд в в виде ЗАКОНА УКРАИНЫ о запрете возвращения выпотрошенного банка), а теперь списание украденных из него банка миллиардов. Эй, зебобики, кто там кричал о борьбе с Каломойшей?
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30.04.2021 21:02
+39
Беніто ля комедія.
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30.04.2021 19:36
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Беніто ля комедія.
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30.04.2021 19:36 Відповісти
А что так можно било?!
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01.05.2021 12:47 Відповісти
Зебилье 7%🤢🤡🐏🐑👃🏻🎹,я вас поздравляю 🙌 ! Конец эпохи бедности !
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02.05.2021 13:15 Відповісти
ЗЕ-лена боротьба зі злочинністю.... "Приватбанк" ось так - запросто, списав пов'язані з Коломойським кредити на 57 мільярдів грн. (або суму, що =5% ВСЬОГО держбюджету України) ОДНИМ МАХОМ 1/20 всього того, що сплатила ВСЯ Україна за один рік роботи.... ЗЄля подарував БЄні... І ніякого криміналу !!!
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04.05.2021 08:57 Відповісти
Б!!!!
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30.04.2021 19:45 Відповісти
Это плюс к 108 млрд убытков , спрятанных беней в карман от ключевых госпредприятий типа Нафтогаза , укрзализныця, Энергоатом . Зробылы разом , гордитесь.
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30.04.2021 19:47 Відповісти
ЦІКАВО ЯКІ ОТКАТИ БЕНЯ ПЛАТИТЬ ЗЕВЛАДІ.
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01.05.2021 12:30 Відповісти
03.03.21 20:24 "Financial Times: Зеленский борется с олигархами, пытаясь добиться расположения Байдена"

Більше в цю брехню ніхто не вірить.
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30.04.2021 19:54 Відповісти
Или перефразировать по другому бениниными крысами профукано 3/4 бабок. 76% КАРЛ. Этих бабок нет.
Печальное кино в другом. Как только ТЫ, простой смертный ДОЛЖЕН, то банки ищут шо бы такое забрать (через исполнительную службу). А за мутки с переводами простой смертный бы гарантировано заработал бы 10 лет. Почему ВСЕ активы этого жида еще не конфискованы, а он вместе с другим не сидит в тюрьме НЕ ЯСНО. Сумма феноменальная МИЛЛИАРДЫ долларов. Пособники также НЕ сидят. Не сидят толстосракие сотрудники "бЫзопасности" банка.
Между тем кошмарить предпринимателей в привате это норма. И они до сих пор, плевали на законы.
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30.04.2021 20:09 Відповісти
Та ясно, як склянка води. Обоє жиди. Тому ізраїль такий багатий. А тут ще жид осідлав крісло президента...
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01.05.2021 11:04 Відповісти
...а рефінанс був за державний кошт, тобто за рахунок зібраних з українців коштів.
p.s. Весь минулий рік грабували Енергоатом (0.15коп за кВт*годину) та Укргідроенерго (0.01коп за кВт*годину), за них треба крепше взятися і підняти телепням тарифи під гаслом "як у Европі" та "так вимагає МВФ"
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04.05.2021 12:04 Відповісти
Вот и окончилась логическая цепочка. Сначала липовый ЗЕнаезд на Беню (аж целый наезд в в виде ЗАКОНА УКРАИНЫ о запрете возвращения выпотрошенного банка), а теперь списание украденных из него банка миллиардов. Эй, зебобики, кто там кричал о борьбе с Каломойшей?
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30.04.2021 21:02 Відповісти
Списание по балансу - это не отказ от претензий, а сугубо бухгалтерская операция, показывающая мнение фирмы о перспективности возврата денег. Так что никто никому ничего ещё не простил.
Но сигнал негативный, это да.
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30.04.2021 21:40 Відповісти
Самое печальное что формально Бе занимал пост в правительстве и это даёт полное право «формулировать» как «политическикое дело» Имея гражданство страны которая не выдаёт « политических» беня спокойно может находиться В Израиле как фирташ в Австрии....
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02.05.2021 13:38 Відповісти
Только Беня не в Израиле, а в Украине. Потому что в Штаты Израиль своих выдает, в отличие от Украины)
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03.05.2021 03:12 Відповісти
ДЕБИЛЫ !!!
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01.05.2021 00:07 Відповісти
Можно ограбить банк на миллиарды долларов и за эти бабки купить власти и спецслужбы и полицию и суды и можно грабить банк в открытую и бесконечно и ничего за это не будет.
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01.05.2021 01:11 Відповісти
Мы ж не антисемиты, мы всегда готовы раздеться хоть на миллиард, хоть на десять. Мы ж понимаем, Родшильды и Коломойские облагораживают наш мир по заветам Яхве. Мы и гей-парад проведем, и землю отдадим, ничего не жалко. А кто будет зиговать - побьем палками и возмущению не будет предела.
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01.05.2021 02:31 Відповісти
Просто казка! Ці "облагораживают" нас по заветам Яхве, а рашисти -- по заветам леніна. А іноземцям невтямки, чому українці такі бідні, бо Україна така багата -- найкраща земля, багато природних скарбів під землею, а люди роботящі...
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01.05.2021 11:16 Відповісти
Ничего, оно уйдьот, а ,5.5 ярдов у.е. виведенних прийдеться віддавати, шоб вони не списувало
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01.05.2021 04:17 Відповісти
назови лучше ?
трехлитровую банку, закопанную под деревом,не предлагать
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01.05.2021 07:45 Відповісти
Бороться, бороться и еще раз бороться…Ваш мастер спорта по борьбе с умом и здравым смыслом, зеленский.
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01.05.2021 07:16 Відповісти
кому беня должен - он всех прощает ))))
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01.05.2021 08:35 Відповісти
Скільки ще будем цього шахрая терпіти який грабує Укрраїну ?,в норимальній країні він би сидів на тюремних нарах до скону ,з конфіксацією всього майна ,а тут все якби не образити олігарха .
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01.05.2021 08:54 Відповісти
Порох витурив його, а він за гроші з Приватбанка купив у США 13 сталеплавильних заводів і 4 хмарочоси офісних центрів...
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01.05.2021 11:26 Відповісти
Усє ми так ради,такі раді за гівнюка сіоніського,що аж мочовик надувся. А головне,що така шкода,така шкода і туга за Беню, що вміє жити все життя....за чужий рахунок,чужих людей, на чужому достатку і на чужому,не своєму,горю. От і учень його йому вже віддячив по царські,по Господнєму до дати Пасхальної,де сіоністи Господа мордували і вкінець вбили. Молодець,Вова! Знакова подія. Тва...і!
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01.05.2021 11:28 Відповісти
Сьогодні теж сквернословити не можна!
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01.05.2021 11:29 Відповісти
Украдешь банку кофе из магазина - тебя посадят.
А если украдешь миллиард - тебе его простят.
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01.05.2021 12:21 Відповісти
Президент Байден уже в курсе, что его, как и нас разводят,как котят...30 лет?
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01.05.2021 13:05 Відповісти
Коломойскому деньги нужнее. Ему вон киоски на Дамбасе красить надо, ну и с властью делицца чем то же надо. Как без Бениных денег можно "Закон о борьбе с олигархами" профинансировать? Никак.
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01.05.2021 14:00 Відповісти
Вы представляете что такое вывести 5,4 млрд$ из Привата?!
Аркада и Элита Центр - там и на сотню миллионов баксов не наберется воровства, а сколько людей вышло на многочисленные митинги.
У кого же именно украл эти деньги Коломойский? Кто мог ему в Приват дать такую сумму?
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01.05.2021 16:12 Відповісти
в основном бабло выводилось через филиалы на Кипре, беня поставил кассы по магазинам, типа салона мобильной связи)) и налик вывозился тележками, глядя на всё это менеджеры затеяли свою музыку, фиктивные договора без печатей и подписей.
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04.05.2021 12:15 Відповісти
Если ПриватБанк не может получить деньги от должника, всегда делается факторинг и задолженность продается с дисконтом коллекторам.
Если ПриватБанк это не сделал, это значит, что либо они уверены, что вернут этот долг своими силами, либо тут есть фрагмент"нерыночных отношений".
Даже если ПриватБанк уверен, что вернет деньги, то в любом случае выгоден факторинг.
Замороженные деньги могли бы приносить прибыль
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01.05.2021 20:35 Відповісти
"Хуже не будет" Как я вас ненавижу-73% тупого быдла Украины
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02.05.2021 00:49 Відповісти
А зачем им деньги если у 73 есть "Скоты" по Г+Г.
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02.05.2021 10:09 Відповісти
Острое нашлось.
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03.05.2021 18:58 Відповісти
Сколько же кредитов (не возвратных) у населения? Какой-то "идеальный человек". Ему ОДНОМУ списывают больше чем всем остальным. Чем же от так" выдающ" и исключителен? Наверное тем что ЕГО государство ,а не государство украинцев. Счастье для миллионов или справедливость для одного( пусть вернёт что украл) Но нет же такие как он вынуждают жить остальных В ДОЛГ ,а государство которое призвано чинить справедливость и защищать многих спускает ворам и ПРЕСЛЕДУЕТ многих НИЩИХ. Оно надо такое государство( чинуши его?). Я НЕ ХОЧУ КОРМИТЬ ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ уродов!
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02.05.2021 08:20 Відповісти
Мы кормим не государство , а этих уродов! Я давно говорю , что нечего их кормить!
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02.05.2021 12:34 Відповісти
А що ж ви не пропонуєте його саджати як у випадку з Коболевим???
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02.05.2021 19:09 Відповісти
Бені списали, а я віддавав все до копійки!
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02.05.2021 13:21 Відповісти
ну у тебе ж не було власного президента та парламенту
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02.05.2021 19:08 Відповісти
Всі хто користуються послугами Привату - поздоровляю, ви тільки но сплатили Беніни борги
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02.05.2021 19:07 Відповісти
И столько лет тишина про ублюдка кучмы товарища рината ахметова. Типичный пример, что может получиться от секса парторга и буфетчицы. Прям игра престолов.
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02.05.2021 21:51 Відповісти
Интересная версия.... Но это фейк.... исторически так сложилось что звезды выстроились удачно именно над его головой
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03.05.2021 14:46 Відповісти
бо вору и аферисту каломойськаму можно все. у него собственный преписдент.
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03.05.2021 11:59 Відповісти
Зе міссію виконав.
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03.05.2021 21:04 Відповісти
ещё нет, на повестке дня вопрос ребром, продажа ощадбанка, на втором месте продажа земли и можно паковать чумаданы на Израиль.
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04.05.2021 12:18 Відповісти
на правах самоцензури: пункт 4.1. , п. 4.1. , п.4.1. у квадраті, п.4.1. ..дівська, кончена тварюка, щоб тобі стільки ж смоли у пащеку заливали...
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04.05.2021 11:54 Відповісти

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