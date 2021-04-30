Нацбанк отказался от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 26 по 30 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие три недели.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,9014 грн/$ в начале недели до 27,733 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 30 апреля.

Как сообщалось, Нацбанк за предыдущую неделю с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском рынке, как и в предыдущие две недели.

На неделе с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.