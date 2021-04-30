СБУ обнаружила сеть подпольных обменников криптовалют

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников криптовалют с оборотом более $1 млн в месяц.

Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами организаторов схемы были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.

По данным следствия, пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют – на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в DarkNet.

По данным СБУ, электронные средства также использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций.

Во время обысков по адресам подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, а также большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

Одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", – отмечается в сообщении СБУ.