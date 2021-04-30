Наблюдательный совет Нацепозитария избрал нового главу вместо уволенного Данилюка

Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" 29 апреля избрал своим председателем независимого члена набсовета и партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева.

Об этом Нацдепозитарий сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает FinClub.

Виталий Милентьев является действующим независимым членом наблюдательного совета Нацдепозитария.

Как сообщалось, 28 апреля акционеры избрали новый состав наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", уволив с занимаемой должности его главу – экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. На его место в набсовете назначен президент Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов Алексей Кий.

Кроме того, акционеры переизбрали четырех действующих членов наблюдательного совета: заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия (представитель НБУ), Ярослава Шляхова (представитель НКЦБФР), Виталия Лисовенко и Виталия Милентьева (независимые директора).

Ранее Данилюк, в последнее время активно критикующий действия власти, обвинил новый состав НКЦБФР в попытке в спешке сменить утвержденный в августе прошлого года набсовет НДУ ради получения контроля над проведением конкурса на нового главу правления депозитария.

В свою очередь глава НКЦБФР Руслан Магомедов обвинил Данилюка в "заполитизированном подходе к работе", заявив о планах "наполнить наблюдательный совет людьми с большим профессиональным бэкграундом".

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский назначил главой НКЦБФР внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.

2 апреля Зеленский назначил членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.