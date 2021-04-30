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США прекращают выдачу виз гражданам России

США прекращают выдачу виз гражданам России

Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг, в частности, будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.

Как сообщили в американском посольстве, причиной такого решениея стало сокращение на 75% персонала консульской службы по требованию Москвы, передает Голос Америки.

Так, 23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства", – отмечается в сообщении посольства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии "недружественных государств".

С конца 2016 года Россия и США регулярно обмениваются требованиями по сокращению сотрудников дипмиссий.

С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был ограничен, до конфликта их можно было оформлять в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, до сегодняшнего объявления – только в Москве.

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Джерело:  Голос Америки
віза (301) росія (14183) США (4870)


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США везёт, а у нас даже виз нету с ним.
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30.04.2021 20:57 Відповісти
Лишь бы ляпнуть ...,тьфу!
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30.04.2021 21:10 Відповісти

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