СБУ обнаружила масштабную схему фальсификации тестов на коронавирус

Служба безопасности Украины заблокировала новую схему фальсификации результатов ПЦР-тестов с помощью работников частных медицинских учреждений, которые "качественно" подделывали результаты тестов с внесением информации в приложение "Дій вдома".

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники вступили в сговор с персоналом частных лабораторий для подделки справок об их результатах.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

"Сотрудники СБУ задокументировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1 тыс. грн. Уже предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные к мобильному приложению "Дій вдома", – сказано в сообщении.

Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли документацию, в частности, кассовые книги и квитанции, сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, а также другие материалы, подтверждающие проведение сделок.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.