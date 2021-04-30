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Покупатели отеля "Днепр" решили заняться азартными играми вместо киберспорта

Покупатели отеля

ЧАО "Отель Днепр" подало заявку на получение разрешения на проведение азартных игр.

Об это свидетельствует решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 27 апреля, которая отказала в выдаче такого разрешения из-за недостатков в поданных документах, пишут Наші гроші.

В обосновании отказа Комиссия указала на невозможность установить соответствие помещений гостиницы требованиям закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В частности, адреса помещений в заявлении для проведения азартных игр и в свидетельстве об установлении категории отеля не соответствуют адресу в свидетельстве о праве собственности и в этажном плане на здание.

Также указанное под игорное заведение помещения имеет другую площадь по сравнению с той, которая указана в журнале подсчета площади жилого дома с нежилыми помещениями. Это не позволило Комиссии установить, есть ли у отеля "Днепр" в наличии необходимые 300 квадратных метров для открытия зала с игровыми автоматами.

Все эти недостатки отель имеет возможность исправить и повторно направить заявление для получения разрешения на проведение азартных игр.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Отель Днепр" подал заявку и начала регистрацию торговой марки "Dnipro Casino".

Однако представитель инвесторов отеля Александр Кохановский тогда отрицал, что деятельность отеля будет связана с азартными играми.

"Вскоре после покупки "Днепра" начался IP троллинг, связанный с легализацией рынка гемблинга, и мы уже получили 5 предложений по открытию казино, поэтому решили подать на регистрацию эту ТМ. Сейчас видим эту проблему и в других областях, так что это явно не последняя ТМ, которую мы зарегистрируем", – говорил Кохановский.

Напомним, 29 июля 2020 года Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. По состоянию на 31 июля 2020 года, собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

Ранее основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.

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Джерело:  Наші гроші
готель (146) азартні ігри (181)


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