Покупатели отеля "Днепр" решили заняться азартными играми вместо киберспорта

ЧАО "Отель Днепр" подало заявку на получение разрешения на проведение азартных игр.

Об это свидетельствует решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 27 апреля, которая отказала в выдаче такого разрешения из-за недостатков в поданных документах, пишут Наші гроші.

В обосновании отказа Комиссия указала на невозможность установить соответствие помещений гостиницы требованиям закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В частности, адреса помещений в заявлении для проведения азартных игр и в свидетельстве об установлении категории отеля не соответствуют адресу в свидетельстве о праве собственности и в этажном плане на здание.

Также указанное под игорное заведение помещения имеет другую площадь по сравнению с той, которая указана в журнале подсчета площади жилого дома с нежилыми помещениями. Это не позволило Комиссии установить, есть ли у отеля "Днепр" в наличии необходимые 300 квадратных метров для открытия зала с игровыми автоматами.

Все эти недостатки отель имеет возможность исправить и повторно направить заявление для получения разрешения на проведение азартных игр.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Отель Днепр" подал заявку и начала регистрацию торговой марки "Dnipro Casino".

Однако представитель инвесторов отеля Александр Кохановский тогда отрицал, что деятельность отеля будет связана с азартными играми.

"Вскоре после покупки "Днепра" начался IP троллинг, связанный с легализацией рынка гемблинга, и мы уже получили 5 предложений по открытию казино, поэтому решили подать на регистрацию эту ТМ. Сейчас видим эту проблему и в других областях, так что это явно не последняя ТМ, которую мы зарегистрируем", – говорил Кохановский.

Напомним, 29 июля 2020 года Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. По состоянию на 31 июля 2020 года, собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

Ранее основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.