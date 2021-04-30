"Киевгорстрой" привлек за год 4,6 миллиарда на строительство квартир

ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" (Киев) по итогам деятельности в 2020 году привлекло 4,6 млрд грн инвестиций, планирует ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв. м в Киеве в 2021 году.

Об этом сообщил глава правления, президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передает пресс-служба компании.

"На стадии строительства находятся 27 жилых комплексов ориентировочной общей площадью 2,5 млн квадратных метров недвижимости, на разных стадиях готовности. Это 103 жилых дома, нежилые помещения общей площадью около 128 тыс. м кв., 24 паркинга, 2 общественных здания. До конца года планируем начать работу еще по четырем участкам, по которым ведутся работы по оформлению документов. Пусковой программой на 2021 год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это более 6 тыс. квартир", - отметил президент "Киевгорстроя".

Он также подчеркнул, что общий строительный задел компании на 2021 год составляет более 3 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.

Кушнир отметил, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса в мире произошло значительное экономическое замедление, которое повлияло и на результаты работы компании.

"Из-за карантинных мер, введенных в стране, в апреле и мае 2020 работа на строительных площадках значительно замедлилась. Как следствие, возникла необходимость внесения корректив в планы по срокам сдачи в эксплуатацию", - отметил Кушнир.

В то же время было закончено строительство 13 домов общей площадью более 420 тыс. кв. м на 4367 квартир, нежилых помещений около 16 тыс. кв. м и 3 паркинга на 811 машиномест.

Читайте также: "Киевгорстрой" сократил чистую прибыль в 5 раз

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на февраль-2021 является Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,54 млн грн.