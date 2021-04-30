Кабмин предложил отменить конкурсы на руководителей стратегических предприятий

Кабинет министров предлагает без конкурса назначать руководителей предприятий, где контрольный пакет принадлежит Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности или они управляются этим министерством, а также руководителя АО "Укрпошта".

Соответствующие изменения планируется внести в постановление №777 от 3 сентября 2008 года, передают Наші гроші.

Так, на заседании 28 апреля, Кабмин уже внес изменения в устав АО "Укрзализныця", которые ограничивают права наблюдательного совета и существенно расширяют полномочия председателя правления. В частности, наблюдательный совет теперь должен согласовывать кадровые вопросы с председателем правления (или исполняющим его обязанности). Хотя в предыдущей редакции Устава именно наблюдательный совет предлагал правительству кандидатуры председателя и членов правления. Теперь их назначения и увольнения согласовываются с руководителем предприятия.

На следующий день на решение Кабмина по уставу "Укрзализныци" отреагировало Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое идентифицировало в нем коррупциогенные факторы. В частности, НАПК указало, что необоснованное расширение полномочий председателя правления противоречит законам "Об акционерных обществах" и "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". Ограничение прав наблюдательного несет риски превращения его в "номинальный", недейственный орган и приведет к конфликту с правлением.

"Вышеупомянутые положения Устава в своей совокупности создают основания для крупных коррупционных рисков при принятии решений председателем правления или лицом, которое временно будет осуществлять его полномочия", - указано в заключении НАПК.

Агентство считает, что выявленные коррупциогенные факторы делают невозможным принятие проекта постановления в предложенной правительству редакции. Однако Кабмин не стал ждать вывода НАПК и принял решение об усилении полномочия председателя правления "Укрзализныци".

Как сообщалось, 28 апреля Кабинет министров также внес изменения в правила назначения руководителей крупнейших государственных компаний для назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины". В частности, отменена необходимость проведения конкурсного отбора на должность председателя правления "Нафтогаза".