Вкладчикам обанкротившихся банков вернули с начала года 324 миллиона

В течение января-марта 2021 года неплатежеспособные банки, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 324,66 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в том числе на погашение требований кредиторов третьей очереди в пределах гарантированной выплаты в 200 тыс. грн направлено 96,82 млн грн.

Кроме того, на погашение требований четвертой очереди кредиторов - вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы - направлено 41,8 млн грн, на погашение требований седьмой очереди - юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, - 82,99 млн грн.

Из общей суммы погашения на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно - НБУ, в первом квартале 2021 года направлено 109,4 млн грн (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В частности, в марте 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 176,2 млн грн, из которых 65,88 млн грн - внеочередные выплаты НБУ как обеспеченному кредитору. Внеочередное удовлетворение кредиторских требований НБУ (в том числе за счет реализации имущества поручителей) осуществили АО "Банк "Финансы и Кредит" (65,84 млн грн) и АО "Дельта Банк" (0,04 млн грн).

Всего по состоянию на 1 апреля 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 52,64 млрд грн, из которых 15,78 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 14,55 млрд грн - НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).