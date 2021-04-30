Ryanair откроет регулярные авиарейсы из Львова на Кипр

Ирландский лоукостер Ryanair с июля в рамках летнего расписания запускает рейсы из Львова в Пафос (Кипр).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, этот рейс будет выполняться два раза в неделю, передает Интерфакс-Украина.

В компании уточнили, что из-за регулярных изменений ограничений в связи с пандемией COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца октября 2021 года.

Как сообщалось, ранее Кипр внес Украину в список стран "красной категории", из которых разрешен въезд в страну при соблюдении ряда условий.