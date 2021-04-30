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"Ощадбанк" выплатит государству дивиденды на 830 миллионов, – решение Кабмина

Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного "Ощадбанка" за 2020 год и распределение прибыли на сумму 2,78 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №391-р от 28 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, 30% чистой прибыли в размере 832,9 млн грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет, 5% прибыли в размере 138,82 млн грн – в резервный фонд, еще 15% прибыли на сумму 1,8 млрд грн направлено на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Как сообщалось, Кабинет министров установил для "Приватбанка" размер дивидендов на уровне 80% чистой прибыли, для "Ощадбанка" – на уровне 30%, для остальных госкомпаний – 50%.

Автор: 

банки (6954) Кабмін (7745) Ощадбанк (673) дивіденди (456)


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