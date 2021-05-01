Крюковский вагоностроительный завод получил квартальный убыток на 72 миллиона

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской области) в январе-марте 2021 года получило чистый убыток в размере 72,12 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года чистая прибыль составила 75,17 млн грн.

Согласно обнародованной в пятницу в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку промежуточной отчетности предприятия, чистый доход за первый квартал сократился в 2,7 раза – до 414,15 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

КВСЗ получил 15,69 млн грн валового убытка против 100 млн грн прибыли в январе-марте 2020 года, а от операционной деятельности – 80,86 млн грн убытка против 77,87 млн грн операционной прибыли.

За первый квартал текущего года завод реализовал 140 вагонов для цемента и 20 вагонов-цистерн, тогда как за тот же период 2020 года – 72 цементовоза, 313 модульных вагонов, 240 минераловозов и 8 пассажирских вагонов.

Таким образом, продажи грузовых вагонов КВСЗ в первом квартале сократились почти вчетверо.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Согласно обнародованному в пятницу годовому отчету КВСЗ, его чистый доход сократился в 2,5 раза к 2019 году – до 3,34 млрд грн, чистая прибыль сократилась в 11,5 раза – до 71,8 млн грн.

По данным НКЦБФР, на 4 квартал 2020 года в числе акционеров АО – эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала), Osauhing DELANTINA (25%), OW Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Service Limited (20%).

В то же время, по данным КВСЗ, бенефициарными владельцами (контролерами), совокупно владеющими более 90% акций компании, являются глава набсовета Владимир Приходько, Приходько Н.В. (совпадает с инициалами супруги), а также эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского производителя вагонов "Завод металлоконструкций" (Саратовская обл.) Станислав Гамзалов.