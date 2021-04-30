Банк бывшего нардепа Демчака отменил штраф НБУ через суд

Национальный банк Украины планирует обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций (решение Окружного административного суда города Киева от 24 декабря 2020 года и решение Шестого апелляционного административного суда от 6 апреля 2021 года) об отмене решения регулятора о наложении штрафа на АО "РВС Банк".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В то же время средства, уплаченные АО "РВС Банк" в качестве штрафа, возвращены банку Национальным банком в добровольном порядке.

В Нацбанке напомнили, что в марте 2020 года регулятор оштрафовал "РВС Банк" на сумму 3 млн грн за совершению банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а именно:

обслуживание группы клиентов-юридических лиц, по финансовым операциям с ценными бумагами которых отсутствуют документы, подтверждающие явную экономическую целесообразность, реальные финансовые возможности для осуществления финансовых операций на соответствующие суммы;

обслуживание 16 клиентов-физических лиц, осуществляющих циклические финансовые операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в результате которых происходило получение ими искусственной инвестиционной прибыли на общую сумму около 194,1 млн грн (соответственно юридические лица-контрагенты таких клиентов получали инвестиционный убыток).

Подобные операции на рынке ценных бумаг описаны в главе 6 Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в 2015 году, указывают в НБУ.

Национальный банк уже сообщал о финансовых операциях с ценными бумагами, в том числе ОВГЗ, которые проводились профессиональными участниками фондового рынка (брокерами) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

По данным НБУ, на начало 2021 года 99% акций "РВС Банка" принадлежали Александру Стецюку, а 1% – Руслану Демчаку, который ранее возглавлял наблюдательный совет банка.

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.