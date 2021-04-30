ДТЭК приобрел миноритарный пакет акций "Кировоградоблэнерго"

Компания "ДТЭК Сети" Рината Ахметова приобрела миноритарный пакет акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" в размере 24,5% и рассматривает возможность покупки контрольного пакета по согласованию соответствующей сделки Антимонопольным комитетом.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Основная цель компании – повышение надежности электроснабжения, снижение уровня потерь и повышение качества обслуживания клиентов города Кропивницкого и Кировоградской области. Мы планируем реализовывать комплексную программу модернизации существующих активов, а также проводить системную автоматизацию и цифровизацию управления электросетями в ЧАО "Кировоградоблэнерго", – прокомментировал сделку генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Покупка акций компании обусловлена решением развивать бизнес по распределению электроэнергии, который оценивает как перспективный и важный для трансформации энергетического рынка Украины.

В компании подчеркнули, что операторы систем распределения "ДТЭК Сети", в частности "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Днепропетровские электросети", являются одними из самых эффективных в стране.

"По итогам 2020, в Днепропетровской области показатель SAIDI (время отключений электроэнергии у потребителей в год) составляет 441 мин, что на 46% меньше, чем средний показатель по Украине – 816 мин/год или на 39% меньше, чем в ЧАО "Кировоградоблэнерго" - 730 мин/год", - сообщили в компании.

"Отметим, что работа каждого облэнерго – естественной монополии на конкретной территории — регулируется со стороны НКРЭКУ. Комиссия полностью контролирует работу каждого отдельного облэнерго, накладывая на него обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании подчеркнули, что концентрация новых активов ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночных условиях самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию.