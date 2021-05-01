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Новини
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"Укрзализныця" адаптировала для перевозки велосипедов отремонтированные электрички

В ближайшее время АО "Укрзализныця" введет в эксплуатацию десять отремонтированных электропоездов, в которых будут расположены специальные держатели для перевозки велосипедов.

Как отмечает пресс-служба компании, крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах.

Указанные электрички будут переданы региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога".

"Укрзализныця" сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт. Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", – отметил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.

Также в отремонтированных электропоездах установлены блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, вагоны оборудованы современным освещением и тонированными стеклопакетами.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения электропоездов устаревшее электрооборудование заменили на современное, а также установили новое светосигнальное оборудование.

Также во время ремонта в вагонах установили новую пожарную сигнализацию с датчиками на огонь и задымление и видеонаблюдение для предотвращения вандализма – вагон оснастили видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда.

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Джерело:  "Укрзализныця"
Укрзалізниця (4762) електричка (119)


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Це не стосується південно-західної залізниці,але більшість приміських електричок Львівської залізниці їздять із 6 вагонами. Навіть якщо причепити ще по два вагона то пасажирам немає куди заходити та виходити (перони розраховані на шість вагонів). Реалії сьогодення...
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01.05.2021 17:25 Відповісти

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