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Бывшая российская компания Зеленского увеличила доход на 16%, – "Схемы"

Бывшая российская компания Зеленского увеличила доход на 16%, –

Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%.

Об этом свидетельствуют данные бухгалтерского баланса компании на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, сообщают "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый).

В 2020 году компания увеличила свой доход на 16% по сравнению с 2019 годом, и получила 55,8 млн рублей (почти $772 тыс.). Из них почти 32 млн рублей ($440 тыс.) комапния получила с роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж у "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном журналистами "Схем".

При этом, компания получила на 50% средств от роялти и других лицензионных выплат, чем годом ранее.

Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18%, до по почти 139 млн рублей ($1,9 млн). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот – соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжить работу.

В то же время, обоснованных объяснений к бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличии от 2019 года, фирма в письменном виде не предоставила.

Сергей Шефир не ответил журналистам прокомментировать причины увеличения доходов российской фирмы, где он является сооснователем через кипрскую компанию.

Осенью 2020 года сообщалось, что в отчете "Грин Филмс" за предыдущий год отмечалось: в компании "не принимали решения об остановке или сокращении деятельности", сократили убытки на 32% и планируют увеличить продажи.

В начале 2019 года "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты о закрытии бизнеса в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".

Сначала Зеленский отрицал этот факт, но потом признал и извинился перед журналистами. Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение госфинансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей ($542 тыс.) на финансирование фильма-триллера "Вниз".

В марте 2019 года сообщалось, что Зеленский избавился от доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family Ltd. После этого доли в Green Family Ltd распределились следующим образом: Андрей Яковлев – 20%, Борис Шефир – 15%, Сергей Шефир – 15%, Appex International LTD Тимура Миндича – 50%.
Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры – давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу-95". Тимур Миндич – соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

Автор: 

Джерело:  Радио Свобода
Зеленський Володимир (2508) прибуток (1805) росія (14194)


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Топ коментарі
+21
Если некоторые, особо выдающиеся, до сих порт не знают -- то арестована с марта 2014 года и остановлена. Но служивым поцам этого не понять.
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03.05.2021 15:24
+15
кацапа, ну пойди, найди хоть один сухпайки в рашке с рошеном
это же насколько тупым вовой нужно быть, чтобы повторять бред от ШАРИЯ о сухпаях
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03.05.2021 17:01
+14
кстати, об окупантах и финансировании ними клоунов:
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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03.05.2021 17:02
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Как там липецкая шоколадка, уже продана или все еще платит налоги в казну мацковии?
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01.05.2021 18:06 Відповісти
Если некоторые, особо выдающиеся, до сих порт не знают -- то арестована с марта 2014 года и остановлена. Но служивым поцам этого не понять.
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03.05.2021 15:24 Відповісти
21 апреля 2017 года общее собрание акционеров фабрики приняло решение «о приостановлении производственной деятельности на неопределенный срок с полной остановкой производства и консервацией всех производственных и инфраструктурных объектов в апреле-мае 2017 года».

Если я правильно понимаю, в сух пайках российских окупантов три года войны на Донбассе присутствовал шоколад Рошен липецкой фабрики?
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03.05.2021 16:43 Відповісти
кацапа, ну пойди, найди хоть один сухпайки в рашке с рошеном
это же насколько тупым вовой нужно быть, чтобы повторять бред от ШАРИЯ о сухпаях
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03.05.2021 17:01 Відповісти
кстати, об окупантах и финансировании ними клоунов:
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
показати весь коментар
03.05.2021 17:02 Відповісти
США багатоаспектно заглибилися в "справу вагнерівців"...

В зв'язку з цим, остаточне усвідомлення і рішення США про те, "хто керує Україною", перенесене на осінь цього року...

Імовірно, що й фільм про провал операції "вагнерівці" від Bellingcat вийде не раніше...
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04.05.2021 10:58 Відповісти
Нет, я конечно понимаю, что ты тупин, но не до такой-же степени. Тупин понимает смысл слов "акции и счета фабрики арестованы еще в марте 2014 года"? Или врожденное скудоумие мешает понять смысл сказанного?
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03.05.2021 17:30 Відповісти
Можно быть Тупиным по нику,а можно как ... по жизни:
«о приостановлении производственной деятельности...."
Но ты главное верь во Второе Шоколадное Пришествие.
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03.05.2021 21:50 Відповісти
Ну ты и по нику и по жизни.очень сильно тупин Твои высеры -- 1000% тому подтверждение. Единственное что осталось понять -- это скудоумие врожденное или приобретенное. Но ты не отчаивайся -- позорься дальше до конца
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03.05.2021 22:27 Відповісти
С тобой рядом не опозоряться даже обитатели киевской Кириловской больницы.
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03.05.2021 22:31 Відповісти
Да-да, больной. Ты только таблетки не забывай пить вовремя

Бывшая российская компания Зеленского увеличила доход на 16%, – "Схемы" - Цензор.НЕТ 8624
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03.05.2021 22:34 Відповісти
Гуляй тупін і не патякай 🤣🤣🤣
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04.05.2021 13:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=plqJojeJ74I

"бетонные дороги" вислюка оманського, построенные в рамка "Великого крадивництва" - рассыпаются после первой же зимы...
Зато вовка-шмаркля и его друзья хорошо прибарахлились - внукам хватит..
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03.05.2021 16:59 Відповісти
тем временем вовка-шмаркля и шефир трудятся в рашке, без отпусков в омане - торгуя с оккупантами, и не только закупая у них э/э:Увеличение продаж у "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном журналистами "Схем".При этом, компания получила на 50% средств от роялти и других лицензионных выплат, чем годом ранее.
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03.05.2021 17:05 Відповісти
Пєхтєрєв, тебе коли в Україну завезли?
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03.05.2021 20:06 Відповісти
пида РАшка иды на фуй
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04.05.2021 21:25 Відповісти
Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%. Источник: https://biz.censor.net/n3263266

А У ПОРОХА КОНДІТЄРСКАЯ ФАБРІКА В ЛІПЄЦКЄ В РАСІЄ , ОН БІЗНЄС НА КРОВІ ДЄЛАЄТ
Що клоун таке ти белькотів на вибрах у 2019 му?

КОЛИ ТАМ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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03.05.2021 14:37 Відповісти
увидите черный дым над Майданом - значит пора......
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03.05.2021 14:57 Відповісти
Краще б клоун сам здристнув і його місце заняв Порох, краще без Майданів,

добровільно і по закону...
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03.05.2021 16:49 Відповісти
Муссоліні разом з Чаушеску на тому світі тихенько ржуть: "Хе-хе, а нам ще легко обійшлося..."
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03.05.2021 20:08 Відповісти
Ново-липецкий свечной заводик ЗЕбени пыхтит и трудится
а сам Вовачка в это время окопы копает на Перекопе

чудны (в смысле офигенные ) дела твои, Господни !
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03.05.2021 14:56 Відповісти
Упс. Як неВдобно.
У Буби "кінець епохи бідності", а українська економіка, за перший квартал 2021 року, ВПАЛА на 1,5 %.
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03.05.2021 15:28 Відповісти
Почему бывшая?
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03.05.2021 15:42 Відповісти
конец эпохи зубажиння для жюльки 148 000 000 лямов и для пианиста который хреном играл на пианино --- прям ЛУКА МУДИЩЕВ --- зеля сексуальный маньяк -- хоть в этом он ..преуспел.. в остальном полный ПЕСЕЦ
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03.05.2021 18:26 Відповісти
А паспорт Ерєфії хай покаже знищиний
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03.05.2021 19:50 Відповісти
дитё молодец всех облапошил
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04.05.2021 02:22 Відповісти
2 милиарда ьотето нам обходится болтунишка
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04.05.2021 04:22 Відповісти
.А скоько возможностей было поменять верблюд
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04.05.2021 04:23 Відповісти
И главное - налоги врагу платит , за которые в Украину присылают смерть. А теперь вопрос - кто зарабатует на войне? ответ-зепроститут!
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04.05.2021 10:24 Відповісти
Україні "везе" з президентами. що не президент, то пустобрьох, казнокрад, зрадник, йолоп, або все в купі.
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04.05.2021 15:20 Відповісти
такие деньги потерял
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04.05.2021 16:59 Відповісти
зелесосы,это торговля на крови или еще нет?
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04.05.2021 17:02 Відповісти
Ничего бывшего у таких людей не бывает
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04.05.2021 19:26 Відповісти
https://twitter.com/DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12


В СССР были плюсы и минусы.. В. Зеленский. Не спорю, были. Их клеммами-прищепками на подвалах НКВД к соскам присоединяли перед вопросом: "кто еще с тобой на японскую разведку работает, гнида?"
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04.05.2021 19:59 Відповісти
Йовічевіч: Знання мови - це повага до країни, в якій ти живеш. Лікнеп від головного тренера Дніпра-1, який є громадянином іншої держави..на секундочку....

P.S...Тому вчіться сучі діти(депутати ВР, міністри і інша нечисть на державних посадах, яка досі не знає української мови)...
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05.05.2021 08:58 Відповісти
Йовічевіч: Знання мови - це повага до країни, в якій ти живеш. Лікнеп від головного тренера Дніпра-1, який є громадянином іншої держави..на секундочку....

P.S...Тому вчіться сучі діти(депутати ВР, міністри і інша нечисть на державних посадах, яка досі не знає української мови)...
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05.05.2021 08:59 Відповісти
Пох, для зебилов кацапы - деловые партнеры и братский нарот, а бизнес на крови, то все к Пороху. Вы не понимаете - это другое!(с)
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05.05.2021 09:35 Відповісти

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