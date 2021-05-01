Бывшая российская компания Зеленского увеличила доход на 16%, – "Схемы"
Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%.
Об этом свидетельствуют данные бухгалтерского баланса компании на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, сообщают "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый).
В 2020 году компания увеличила свой доход на 16% по сравнению с 2019 годом, и получила 55,8 млн рублей (почти $772 тыс.). Из них почти 32 млн рублей ($440 тыс.) комапния получила с роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж у "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном журналистами "Схем".
При этом, компания получила на 50% средств от роялти и других лицензионных выплат, чем годом ранее.
Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18%, до по почти 139 млн рублей ($1,9 млн). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот – соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжить работу.
В то же время, обоснованных объяснений к бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличии от 2019 года, фирма в письменном виде не предоставила.
Сергей Шефир не ответил журналистам прокомментировать причины увеличения доходов российской фирмы, где он является сооснователем через кипрскую компанию.
Осенью 2020 года сообщалось, что в отчете "Грин Филмс" за предыдущий год отмечалось: в компании "не принимали решения об остановке или сокращении деятельности", сократили убытки на 32% и планируют увеличить продажи.
В начале 2019 года "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты о закрытии бизнеса в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".
Сначала Зеленский отрицал этот факт, но потом признал и извинился перед журналистами. Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение госфинансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей ($542 тыс.) на финансирование фильма-триллера "Вниз".
В марте 2019 года сообщалось, что Зеленский избавился от доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family Ltd. После этого доли в Green Family Ltd распределились следующим образом: Андрей Яковлев – 20%, Борис Шефир – 15%, Сергей Шефир – 15%, Appex International LTD Тимура Миндича – 50%.
Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры – давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу-95". Тимур Миндич – соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.
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Если я правильно понимаю, в сух пайках российских окупантов три года войны на Донбассе присутствовал шоколад Рошен липецкой фабрики?
это же насколько тупым вовой нужно быть, чтобы повторять бред от ШАРИЯ о сухпаях
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
В зв'язку з цим, остаточне усвідомлення і рішення США про те, "хто керує Україною", перенесене на осінь цього року...
Імовірно, що й фільм про провал операції "вагнерівці" від Bellingcat вийде не раніше...
«о приостановлении производственной деятельности...."
Но ты главное верь во Второе Шоколадное Пришествие.
"бетонные дороги" вислюка оманського, построенные в рамка "Великого крадивництва" - рассыпаются после первой же зимы...
Зато вовка-шмаркля и его друзья хорошо прибарахлились - внукам хватит..
А У ПОРОХА КОНДІТЄРСКАЯ ФАБРІКА В ЛІПЄЦКЄ В РАСІЄ , ОН БІЗНЄС НА КРОВІ ДЄЛАЄТ
Що клоун таке ти белькотів на вибрах у 2019 му?
КОЛИ ТАМ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
добровільно і по закону...
а сам Вовачка в это время окопы копает на Перекопе
чудны (в смысле офигенные ) дела твои, Господни !
У Буби "кінець епохи бідності", а українська економіка, за перший квартал 2021 року, ВПАЛА на 1,5 %.
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Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12
В СССР были плюсы и минусы.. В. Зеленский. Не спорю, были. Их клеммами-прищепками на подвалах НКВД к соскам присоединяли перед вопросом: "кто еще с тобой на японскую разведку работает, гнида?"
P.S...Тому вчіться сучі діти(депутати ВР, міністри і інша нечисть на державних посадах, яка досі не знає української мови)...
P.S...Тому вчіться сучі діти(депутати ВР, міністри і інша нечисть на державних посадах, яка досі не знає української мови)...