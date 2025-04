Бывшая российская компания Зеленского увеличила доход на 16%, – "Схемы"

Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%.

Об этом свидетельствуют данные бухгалтерского баланса компании на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, сообщают "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый).

В 2020 году компания увеличила свой доход на 16% по сравнению с 2019 годом, и получила 55,8 млн рублей (почти $772 тыс.). Из них почти 32 млн рублей ($440 тыс.) комапния получила с роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж у "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном журналистами "Схем".

При этом, компания получила на 50% средств от роялти и других лицензионных выплат, чем годом ранее.

Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18%, до по почти 139 млн рублей ($1,9 млн). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот – соблюдают обещания перед кредиторами, чтобы продолжить работу.

В то же время, обоснованных объяснений к бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличии от 2019 года, фирма в письменном виде не предоставила.

Сергей Шефир не ответил журналистам прокомментировать причины увеличения доходов российской фирмы, где он является сооснователем через кипрскую компанию.

Осенью 2020 года сообщалось, что в отчете "Грин Филмс" за предыдущий год отмечалось: в компании "не принимали решения об остановке или сокращении деятельности", сократили убытки на 32% и планируют увеличить продажи.

В начале 2019 года "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты о закрытии бизнеса в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".

Сначала Зеленский отрицал этот факт, но потом признал и извинился перед журналистами. Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение госфинансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей ($542 тыс.) на финансирование фильма-триллера "Вниз".

В марте 2019 года сообщалось, что Зеленский избавился от доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family Ltd. После этого доли в Green Family Ltd распределились следующим образом: Андрей Яковлев – 20%, Борис Шефир – 15%, Сергей Шефир – 15%, Appex International LTD Тимура Миндича – 50%.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры – давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу-95". Тимур Миндич – соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.