Госбюджет может потерять 2 миллиарда в месяц из-за несогласованности законодательства, – "Нафтогаз"

Из-за правовой несогласованности в новом механизме расчета средней таможенной стоимости импортного газа госбюджет может в мае недополучить 2 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча".

Отмечается, что согласно требованиям налогового законодательства, рента за газодобычу рассчитывается компаниями от средней таможенной стоимости импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины. До 1 апреля средняя таможенная стоимость импортного газа – импортный паритет – обозначалась в гривнах и долларах за тысячу кубометров.

Однако, согласно новой редакции закона "О таможенном тарифе Украины", который вступил в силу 1 апреля, импортный природный газ теперь будет определяться в новой единице измерения – в тысячах кВТ-ч вместо тысяч кубометров как ранее.

"Этот показатель соответствует характеристике теплоты сгорания газа, он имеет разные значения в зависимости от региона добычи, может изменятся на разных месторождениях, и в связи с отсутствием согласованной методологии, рассчитывать объем добытой продукции для оплаты ренты в тыс. кВТ-ч является невозможным", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивают в дивизионе, по предварительным подсчетам, "уже в мае государственный и местный бюджеты могут недополучить 2 млрд грн налогов, что будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины и газодобывающих регионов".

"Для недопущения кризисной ситуации в секторе, призываем премьер-министра Дениса Шмыгаля взять под личный контроль этот вопрос", – подытожили в компании.