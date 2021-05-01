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Госбюджет может потерять 2 миллиарда в месяц из-за несогласованности законодательства, – "Нафтогаз"

Госбюджет может потерять 2 миллиарда в месяц из-за несогласованности законодательства, –

Из-за правовой несогласованности в новом механизме расчета средней таможенной стоимости импортного газа госбюджет может в мае недополучить 2 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча".

Отмечается, что согласно требованиям налогового законодательства, рента за газодобычу рассчитывается компаниями от средней таможенной стоимости импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины. До 1 апреля средняя таможенная стоимость импортного газа – импортный паритет – обозначалась в гривнах и долларах за тысячу кубометров.

Однако, согласно новой редакции закона "О таможенном тарифе Украины", который вступил в силу 1 апреля, импортный природный газ теперь будет определяться в новой единице измерения – в тысячах кВТ-ч вместо тысяч кубометров как ранее.

"Этот показатель соответствует характеристике теплоты сгорания газа, он имеет разные значения в зависимости от региона добычи, может изменятся на разных месторождениях, и в связи с отсутствием согласованной методологии, рассчитывать объем добытой продукции для оплаты ренты в тыс. кВТ-ч является невозможным", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивают в дивизионе, по предварительным подсчетам, "уже в мае государственный и местный бюджеты могут недополучить 2 млрд грн налогов, что будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины и газодобывающих регионов".

"Для недопущения кризисной ситуации в секторе, призываем премьер-министра Дениса Шмыгаля взять под личный контроль этот вопрос", – подытожили в компании.

Автор: 

Джерело:  "Нафтогаз Разведка и Добыча"
бюджет (1807) газ (7924) закон (1481) податки (2417) Нафтогаз (3310)


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Применение тайного оружия идиотов - глупости, может стоить госбюджету 2 миллиарда грн в месяц? Возможно, при "сочинении" новой редакции закона "О таможенном тарифе Украины", который вступил в силу 1 апреля, просто воспользовались одной из возможностей редактора Microsoft Word Поиск и замена: вместо тысяч кубометров в тысячах кВТ-ч ? Замена стоимостью 2 миллиарда грн в месяц ?
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03.05.2021 14:51 Відповісти
Если где то убывает, то в другом месте прибывает. Поэтому не думаю, что это просто глупость. Когда доходит до воровства наши привладные воры додумываются до таких схем, что и лауреату Нобелевской премии не додуматься.
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03.05.2021 15:32 Відповісти
Мой бюджет заканчивается на уровне моей зп. свино-козлячие крысы
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03.05.2021 15:56 Відповісти
если кто то недополучает значить кто то недоплачивает. но, и вторая сторона и руководство первой остануться довольны. не может просто так улетучиться 2 ярда. опять схемма.
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04.05.2021 16:41 Відповісти
Проще говоря - два миллиарда может остаться в карманах потребителей газа и они смогут потратить их на иные нужды,а казнокрадам достанется меньше возможностей тырить из бюджета.
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05.05.2021 13:45 Відповісти

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