Windrose в июне запустит регулярные рейсы Киев-Ужгород

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) 2 июня начнет совершать регулярные рейсы из Киева в Ужгород и уже открыла продажи билетов на новый маршрут,

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании.

Из опубликованного расписания следует, что авиаперевозчик будет совершать рейсы три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

График является схожим для всех дней недели. Он предусматривает вылеты из киевского аэропорта "Борисполь" в 09:30 и прилет в Ужгород в 11:30. Из Ужгорода самолет будет вылетать в 12:20 и прилетать в Киев в 14:10. Время в пути составит два часа.

Цена авиабилетов Киев-Ужгород начинается от 1050 грн в одну сторону, от 2200 грн - туда-обратно. Самый дешевый билет по тарифу "Лайт" позволяет провозить 7 кг ручной клади в салоне самолета и 23 кг в багаже.

Предполагается, что на линии Киев-Ужгород будет летать региональный турбовинтовой самолет ATR 72-600.

Во флоте "Розы Ветров" сейчас находятся четыре таких самолета выпуска 2014-2017 годов. Они могут перевозить 72 пассажиров.

Также авиакомпания использует на внутренних маршрутах 48-местные реактивные самолеты Embraer 145, выпущенные около 20 лет назад. Эти воздушные суда имеют салон меньшего размера по сравнению с ATR 72-600, однако быстрее преодолевают расстояние между городами благодаря реактивным двигателям.

Сейчас "Роза Ветров" имеет самую большую сеть полетов по городам Украины среди авиакомпаний страны. Она уже выполняет или анонсировала полеты из Киева в Днепр, Одессу, Львов, Харьков, Николаев, Херсон, Ивано-Франковск, Запорожье, Черновцы, Кривой Рог и Ужгород.