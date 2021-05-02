Украина начала закачку газа в хранлища

Украина 30 апреля 2021 года начала закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ).

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

Так, 30 апреля нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн кубометров. В частности, хранилища 30 апреля пополнились на 3,85 млн кубометров при отборе 1,99 млн кубометров.

Закачка продолжилась и 1 мая – она составила 5,74 млн кубометров при отборе 0,01 млн кубометров.

Таким образом, из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,78 млрд кубометров (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,75 млрд кубометров (4 апреля), сезона 2018/2019 – 7,44 млрд кубометров (8 апреля), сезона 2017/2018 – 8,1 млрд кубометров (22 марта), сезона 2016/2017 – 8,44 млрд кубометров (6 апреля).

Как сообщалось, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с заполнеными ПХГ в объеме 28,443 млрд кубометров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд кубометров).