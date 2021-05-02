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Украина начала закачку газа в хранлища

Украина начала закачку газа в хранлища

Украина 30 апреля 2021 года начала закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ).

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

Так, 30 апреля нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн кубометров. В частности, хранилища 30 апреля пополнились на 3,85 млн кубометров при отборе 1,99 млн кубометров.

Закачка продолжилась и 1 мая – она составила 5,74 млн кубометров при отборе 0,01 млн кубометров.

Таким образом, из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,78 млрд кубометров (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,75 млрд кубометров (4 апреля), сезона 2018/2019 – 7,44 млрд кубометров (8 апреля), сезона 2017/2018 – 8,1 млрд кубометров (22 марта), сезона 2016/2017  – 8,44 млрд кубометров (6 апреля).

Как сообщалось, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с заполнеными ПХГ в объеме 28,443 млрд кубометров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд кубометров).

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Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7929) газосховище (620)


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Закупают за копейки, что бы в последствии продать украинцам в три дорого. Раньше это называлось спекуляцией.
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03.05.2021 17:53 Відповісти
И за это сажали)))) а теперь это типа бизнес
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03.05.2021 18:17 Відповісти
раньше это было присвоение госимущества (или народного достояния) и за такое при оценке в 15 тыс руб СССР (около 15 тыс.долл.) давали "вышку" с конфискацией или 15 лет если типа раскаялся)). А если еще и "двинул" присвоенное населению, то и квалификации не поддается.
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05.05.2021 07:13 Відповісти
Порох сделал цены зимние летние, но он же в горле застрял у всех... Отменили, как и просили, это пабета
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03.05.2021 18:46 Відповісти
не печалься, Бубочку как и Пороха договорняки с олигархами доведут под "Холодильник", который его победит на выборах, вопрос - кто будет следующий
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05.05.2021 02:00 Відповісти

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