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Украина присоединится к инициативе "Открытого правительства", – Шмыгаль

Украина присоединится к инициативе

С 17 мая в Украине стартует неделя "Открытого правительства", которая проходит во всех странах участницах одноименной международной инициативы и продлится до 21 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

"Завтра начинаем неделю открытого правительства. Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и тому подобное", - написал он.

По его словам, еще одной наработкой станет онлайн-платформа для взаимодействия правительства, граждан и институтов гражданского общества "ВзаємоДія".

"Благодаря этой платформе будет максимально упрощена коммуникация с органами исполнительной власти, созданы удобные условия для привлечения общественности к обсуждению проектов важных государственных решений", – отметил глава правительства.

Автор: 

Джерело:  Facebook
доступ (1) Кабмін (7742) Шмигаль Денис (1484)


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"Завтра начинаем неделю открытого правительства. Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и тому подобное", - написал он." Какого улучшения услуг? Да вы хотя бы простые услуги научились выполнять , а то еще улучшать. Обычное радио не могут подчинить "лапшу" на линии, куда бы не обратился, Циркуляцию горячей воды не могут возобновить , которую Ахметовцы Киевэнерго обрезали и все. А за болеры кто-то откаты получает. Воды горячей нет, а кубометры насчитывают, хотя знают , что ее нет. Бардак был и дальше ползет. Вы бы Дениска спустились с "Олимпа" к людям , тогда бы ересь не несли, об улучшении общения . Мы вот такие класные, что разрешаем вам "чернь" с нами пообщаться неделю. А после опять в своих ракушках скроемся и все , никакого общения и никакой открытости
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17.05.2021 15:45 Відповісти

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