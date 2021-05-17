Украина присоединится к инициативе "Открытого правительства", – Шмыгаль

С 17 мая в Украине стартует неделя "Открытого правительства", которая проходит во всех странах участницах одноименной международной инициативы и продлится до 21 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

"Завтра начинаем неделю открытого правительства. Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и тому подобное", - написал он.

По его словам, еще одной наработкой станет онлайн-платформа для взаимодействия правительства, граждан и институтов гражданского общества "ВзаємоДія".

"Благодаря этой платформе будет максимально упрощена коммуникация с органами исполнительной власти, созданы удобные условия для привлечения общественности к обсуждению проектов важных государственных решений", – отметил глава правительства.