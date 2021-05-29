Пограничники Сумщины заблокировали незаконное перемещение военного оборудования из России

Пограничники Сумского отряда обнаружили незаконное перемещение с территории Российской Федерации продукции военного назначения, которая подлежит экспортному контролю.

Как сообщают в Государственной пограничной службе, в районе Пушкарного, пограничники увидели гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы. Во время проверки участка границы, правоохранители обнаружили еще семь аналогичных коробок.

В коробках оказалось большое количество товаров военного назначения, которые используются в военной авиации и радиолокации.

На данный момент задержан 48-летний житель города Сумы. За незаконное пресечение государственной границы на него составили админматериалы по ст. 204-1 КУпАП.

Сотрудники СБУ Сумской области начали уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.