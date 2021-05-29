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Пограничники Сумщины заблокировали незаконное перемещение военного оборудования из России

Пограничники Сумщины заблокировали незаконное перемещение военного оборудования из России

Пограничники Сумского отряда обнаружили незаконное перемещение с территории Российской Федерации продукции военного назначения, которая подлежит экспортному контролю.

Как сообщают в Государственной пограничной службе, в районе Пушкарного, пограничники увидели гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы. Во время проверки участка границы, правоохранители обнаружили еще семь аналогичных коробок.

В коробках оказалось большое количество товаров военного назначения, которые используются в военной авиации и радиолокации.

На данный момент задержан 48-летний житель города Сумы. За незаконное пресечение государственной границы на него составили админматериалы по ст. 204-1 КУпАП.

Сотрудники СБУ Сумской области начали уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Джерело:  Госпогранслужба
Держприкордонслужба ДПСУ (606) зброя (869) росія (14175)


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Тоб-то чувак ніс від ворога військове обладнання, аби нашим допомогти, чи переміщував зброю і вибухівку для терористів. Бо в першому випадку ві ноднозначно герой.
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29.05.2021 18:57 Відповісти
Если это для ВСУ, то какого об этом орать? Вы еще в ФСБ его здайте...
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29.05.2021 19:00 Відповісти
Ипать зебилы.... спер «блоки-разъёмы» чтоб «металл» сплавить.... Сперли со складов на Рашке .... ещё в 90х была эта прапорская тема ... эксперты туевы))))
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30.05.2021 14:05 Відповісти
Тобто, зброї нам не треба, у нас все є? Обрид тупізм!
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29.05.2021 19:13 Відповісти

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