Пограничники Сумщины заблокировали незаконное перемещение военного оборудования из России
Пограничники Сумского отряда обнаружили незаконное перемещение с территории Российской Федерации продукции военного назначения, которая подлежит экспортному контролю.
Как сообщают в Государственной пограничной службе, в районе Пушкарного, пограничники увидели гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы. Во время проверки участка границы, правоохранители обнаружили еще семь аналогичных коробок.
В коробках оказалось большое количество товаров военного назначения, которые используются в военной авиации и радиолокации.
На данный момент задержан 48-летний житель города Сумы. За незаконное пресечение государственной границы на него составили админматериалы по ст. 204-1 КУпАП.
Сотрудники СБУ Сумской области начали уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Будь ласка, зачекайте...
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