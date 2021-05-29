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Украина разрешит приезжать из Турции без теста на COVID-19, – Минздрав

Украина разрешит приезжать из Турции без теста на COVID-19, – Минздрав

Украина планирует разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина. 

"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", – сказал он журналистам.

Ляшко отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.

"Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической сточки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", - рассказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, которые вакцинированы "не такой вакциной".

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Джерело:  Интерфакс-Украина
МОЗ (1441) туризм (788) Туреччина (1114) коронавірус (3210)


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