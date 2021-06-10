На выходных центры массовой вакцинации будут работать в 14 регионах Украины

12-13 июня 2021 года более 30 центров массовой вакцинации будут работать в городах 13 областях Украины и в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, на следующих выходных планируется работа:

во Львовской области - 8 центров. Из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области - 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;

в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;

в Киевской области - 2 центра в Броварах и Белой Церкви;

в Киеве - 1 центр;

в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;

в Ривненской области - 1 центр в Ривном;

в Днепропетровской области - 1 центр в Днепре;

в Хмельницкой области - 1 центр в Хмельницком;

в Житомирской области - 1 центр в Житомире;

в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;

в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе.

Осуществлять прививку будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

С 29 мая 2021 года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, в торговых центрах, чтобы как можно скорее привить от коронавирусной инфекции всех желающих.

На прошлых выходных 14 центров массовой вакцинации работало в 7 регионах.

Пока эти центры будут работать только в выходные дни. В них прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. Сейчас используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.