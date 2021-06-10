Шебелинский НПЗ увеличил производство дизтоплива с начала года на 14%

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (Shebel) в январе-мае 2021 года увеличил переработку сырья на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 198,3 тыс. тонн.

Cогласно данным НАК "Нафтогаз Украины", более 90% поступившего на Шебелинский НПЗ сырья – ресурс собственной добычи группы, передает enkorr.

При этом Shebel за пять месяцев произвел 18,7 тыс. тонн бензина А-95 (+84,8%), А-92 – 40,5 тыс. тонн (-7,2%), дизтоплива – 36,4 тыс. тонн (+13,6%), нефтяного сжиженного LPG – 62,3 тыс. (-1,6%).

Объем реализации топлива через собственную сеть АЗС U.GO за этот период возрос на 3,3% – до 10,5 тыс. тонн.

"На рост производства повлияло несколько факторов. Прежде всего это угроза дефицита импортных поставок и закрытие части нелегальных НПЗ. На рынке ощущался интерес к наиболее востребованному виду моторного топлива – А-95, и мы оперативно на этот спрос отреагировали", – отметил директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Как сообщалось, Шебелинский НПЗ в 2020 году сократил переработку нефтяного сырья на 10,6% (на 50,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 422,5 тыс. тонн.

Шебелинский НПЗ в 2020 году снизил производство бензина на 6,3% (на 9,4 тыс. тонн) – до 139,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 14,8% (на 13,1 тыс. тонн), до 75,2 тыс. тонн, мазута – на 39,1% (на 15,1 тыс. тонн), до 23,5 тыс. тонн. Кроме того, производство LPG в 2020 году составило 144 тыс. тонн.

Шебелинский ГПЗ принадлежит АО "Укргазвыдобування", 100%-ной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины", входит в нефтяной дивизион группы.

В нефтяной дивизион также входят Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

С 2018 года продукция ШНПЗ реализуется на рынке под брендом Šhebel.