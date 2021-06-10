Google разрешит конкурентам размещать поисковые системы на Android

Компания Google позволит конкурентам размещать поисковые системы по умолчанию на устройствах Android в Европе.

Об этом сообщает Reuters, передает УНИАН.

Таким образом Google расширил обещание, данное Антимонопольным регулирующим органам ЕС в 2018 году после штрафа в 4,24 млрд евро.

Теперь Google будет бесплатно размещать конкурентов в поле для выбора поисковой системы по умолчанию на Android-устройствах. Пять самых популярных поисковиков (включая сам Google) будут показываться в верхней части экрана устройства, еще семь - в нижней. Список поисковых систем будет отличаться в зависимости от страны.

Нововведение вступит в силу с сентября этого года.

Ранее Google позволял показывать на экранах устройств четыре поисковые системы конкурентов и продавал эти места на аукционах. На процесс аукционов долгое время жаловался конкурирующий поисковик DuckDuckGo. В частности конкуренты Google требовали добавить бесплатное меню выбора поисковой системы во всех странах.

На решение Google также повлияли планы 27 европейских стран рассмотреть правила, которые могут обязать технологические компании Google, Amazon, Apple и Facebook обеспечивать равные условия для конкурентов.

Как сообщалось, ранее Google, Apple, Microsoft и Mozilla стандартизируют браузерные расширения.

Так, основные разработчики браузеров согласились сформировать WebExtensions Community Group, цель которой состоит в том, чтобы стандартизировать API и функциональность для всех браузеров.

В то же время каждый поставщик браузеров будет продолжать управлять своим магазином расширений полностью независимо, со своей собственной технической, смотровой и редакционной политикой.