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В Украине зафиксировали 1 785 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировали 1 785 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 77 детей и 73 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 741 человека, умерло 97 пациентов, выздоровело – 6 513. При этом совершили 59 421 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128), Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 219 824 человека, выздоровело – 2 115 197, летальных случаев зафиксировали 51 507, также провели 10 434 574 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в стране привили 1 364 568 человек, за прошедшие сутки – 55 573.

Днем ранее, 9 июня, сообщали о 1 385 новых случаях заболевания, 8 июня – о 1 602 случаях, 7 июня – о 532 случаях.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1441) коронавірус (3210)


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