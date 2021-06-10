Кабмин выделил 22,5 миллиона подразделениям Госспецсвязи

Кабинет министров утвердил распоряжение о перераспределении бюджетных средств, вследствие чего некоторые подразделения Государственной службы специальной связи и защиты информации получат дополнительно 22,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что перераспределение средств позволит улучшить финансовое обеспечение подразделений правительственного фельдъегерской связи и выпускников профильного высшего учебного заведения.

"Правительственная фельдъегерская связь играет особую роль в системе государственного управления. Благодаря фельдъегерской службе Госспецсвязи выполняется важная функция срочной, своевременной и с гарантией полной сохранности доставки корреспонденции. Это большое количество важнейших документов, среди которых - дипломатическая почта и документы с соответствующим грифом высших органов государственной власти", - подчеркнул заместитель главы Госспецсвязи Владимир Трофименко.

Отмечается, что на обеспечение выпускников профильного института выделили еще 1,4 млн грн.