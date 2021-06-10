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Нацбанк оштрафовал два кредитных союза

Нацбанк оштрафовал два кредитных союза

Национальный банк применил меры влияния в отношении двух кредитных союзов за несвоевременную подачу отчетности за первый квартал 2021 года.

Соответствующее решение было принято 9 июня, сообщает пресс-служба регулятора. 

Таким образом, Нацбанк оштрафовал "Гильдию углекопов" на 1,7 тыс. грн, а "Азов-кредит" – на 3,4 тыс. грн. 

Напомним, НБУ принял решение аннулировать лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита кредитного союза "Партнер-Кредит". Причиной такого решения стал отказ кредитного союза допустить уполномоченных лиц НБУ к проведению внеплановой проверки в марте 2021 года.

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Джерело:  НБУ
НБУ (9266) кредитні спілки (118) штраф (1110)


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