Нацбанк оштрафовал два кредитных союза

Национальный банк применил меры влияния в отношении двух кредитных союзов за несвоевременную подачу отчетности за первый квартал 2021 года.

Соответствующее решение было принято 9 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, Нацбанк оштрафовал "Гильдию углекопов" на 1,7 тыс. грн, а "Азов-кредит" – на 3,4 тыс. грн.

Напомним, НБУ принял решение аннулировать лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита кредитного союза "Партнер-Кредит". Причиной такого решения стал отказ кредитного союза допустить уполномоченных лиц НБУ к проведению внеплановой проверки в марте 2021 года.