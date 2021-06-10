Нацполиция закупила 17 микроавтобусов на 20 миллионов

Национальная полиция Украины договорилась о закупке 17 микроавтобусов на общую сумму 20,8 млн грн.

Согласно данным портала ProZorro, по результатам тендеров департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке семи микроавтобусов специализированного назначения на базе автомобилей Ford Transit по 1 млн 589 тыс. 205 грн каждый, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Нацполиция договорилась с ООО "Илта Львов" о закупке 10 автомобилей специализированного назначения на базе Peugeot Boxer по 967 тыс. 800 грн каждый.

Напомним, государственная акционерная холдинговая компания "Артем" госконцерна "Укроборонпром" 19 мая заказала ООО "Автосамит на Столичном" 7-местный полноприводный джип Toyota Highlander Hybrid Elegance 2021 года выпуска за 1,33 млн грн.