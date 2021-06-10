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Украинская сталь пользуется мировым спросом благодаря своему качеству, – эксперт

Украинская сталь пользуется мировым спросом благодаря своему качеству, – эксперт

Украинскую сталь применяют на объектах, где невозможны компромиссы относительно качества.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "Украина-24".

"Сталь характеризуется такими же качественными показателями, как и потребительские товары, которые покупает каждый день гражданин Украины и выбирает лучшее. Так вот, украинская сталь благодаря в том числе и в первую очередь "Метинвесту" продается по всему миру именно благодаря качеству этой стали", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сталь применяется на объектах, где невозможны компромиссы относительно качества.

"Поэтому все проекты, от огромного здания в Дубае, Лондоне, в Нью-Йорке – это все из стали "Метинвеста". Стали, которая изготовляется в Украине. Поэтому мы можем гордиться, что эта сталь применяется на самых важных участках, на наиболее показательных объектах там, где невозможен никакой компромисс относительно качества", – добавил он.

Напомним, согласно рейтингу Worldsteel, Украина поднялась на 9 место в рейтинге экспортеров стали.

Автор: 

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