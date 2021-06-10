СБУ разоблачила канал нелегальной переправки мигрантов, оружия и сигарет

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и прекратили канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

В частности, СБУ обнаружила и изъяла: более 5 тысяч пачек сигарет; 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом; 10 боеприпасов к АГС-17; почти 1 200 патронов калибра 5,45.

Как отметили в Службе безопасности, накануне контрразведчики задокументировали незаконную переправку этим же каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.

"Следователями органов безопасности начато уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы", - сообщили в СБУ.