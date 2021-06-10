СБУ разоблачила канал нелегальной переправки мигрантов, оружия и сигарет
Контрразведчики Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и прекратили канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики", – сказано в сообщении.
Правоохранители задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.
В частности, СБУ обнаружила и изъяла: более 5 тысяч пачек сигарет; 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом; 10 боеприпасов к АГС-17; почти 1 200 патронов калибра 5,45.
Как отметили в Службе безопасности, накануне контрразведчики задокументировали незаконную переправку этим же каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.
"Следователями органов безопасности начато уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы", - сообщили в СБУ.
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